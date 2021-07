La provincia reabre los espacios de juego de El Molino

El Ministerio de Cultura de Santa Fe entregó este miércoles juegos y juguetes para usuarios de salud mental, en el marco del programa "Yo juego". La actividad se desarrolló en El Molino, Fábrica Cultural, con la presencia del secretario de Salud, Jorge Prieto; la directora provincial de Salud Mental, Celina Pochettino; y la directora provincial de Programas Socioculturales, Mariana Escobar.

Al respecto, Escobar expresó que “desde los espacios culturales de la ciudad de Santa Fe, que son ocho y uno más de Rosario, fabricamos juegos y juguetes para una gran población que en estos tiempos de pandemia no puede llegar hasta los espacios culturales, a veces por la distancia también”.

Luego agregó que “se trata de juegos y juguetes para las infancias y para los adultos mayores en una acción que articulamos con la dirección provincial de Salud Mental del Ministerio de Salud, con la intención de llegar a usuarios y usuarias de salud mental”.

La funcionaria también explicó que “Yo Juego, es un programa que defiende el derecho al juego, porque para nosotros el juego es cosa seria y estos juegos y juguetes son para igualar el derecho a jugar y para que el encuentro no sea siempre terapéutico, sino también lúdico y por el siempre hecho de divertirse y encontrarse”.

Por su parte, Prieto agradeció la colaboración interministerial, porque “no solo reivindica el lugar de la cultura y el juego, porque el juego no es sólo una manera de integrar a las distintas edades, a los distintos usuarios de las instituciones, sino también es una forma de advertir a los equipos de salud para que puedan identificar algún maltrato, destrato, abuso o cambios de conducta, expresados a través del juego”.

Finalmente, Pochetino celebró “esta política de articulación interministerial entre Salud y Cultura, por la posibilidad de facilitar el acceso al juego a las personas institucionalizadas. Ahora estamos en un proceso de transformación de las instituciones de salud mental de la provincia, garantizando derechos, en particular el acceso al juego, sobre todo para aquellos que tienen que pasar instancias largas en las instituciones. Estamos felices de recibir estos kits de juegos que en particular serán destinados al Hospital Mira y López, la Colonia de Oliveros y el Centro Agudo Ávila”.

Los ocho espacios santafesinos que participaron, a través de las manos de los trabajadores y residentes culturales, son: El Molino Fábrica Cultural, La Redonda, La Esquina Encendida, Sapukay, el Alero de Dorrego, y los espacios de Acería, Las Flores y Yapeyú, además del Galpón 13 de Rosario.

El programa "Yo juego" comenzó a desarrollarse en 2020 mientras los espacios culturales permanecían sin poder recibir visitantes debido a las medidas sanitarias. Ante esa situación, y con todos los protocolos necesarios, los trabajadores de esos espacios se abocaron a la construcción de juegos, juguetes y mobiliario que fue destinado a infancias y personas mayores que se encuentran en hogares y residencias públicas y conveniadas de la provincia.

En esa primera etapa el programa llegó con sus producciones a más de cincuenta instituciones. Este año el programa se amplió: el pasado 28 de junio se entregaron juegos y juguetes destinados a más de cien hijos de los trabajadores nucleados en los sindicatos de Ladrilleros y Taxistas. Ahora se llegará a usuarios de salud mental, y próximamente a personas con discapacidad.

El "Yo juego" tiene como objetivo potenciar la experiencia del juego en todas las edades en desarrollo, generando un acompañamiento a partir de propuestas lúdicas que favorecen el vínculo entre pares y el encuentro con diferentes materialidades. El derecho al juego se manifiesta como garantía de ciudadanía, ya que es desde ahí que se pone en juego el modo de entender el mundo. En el juego se potencia el intercambio, la construcción de vínculos, y el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motriz y social.