"Bake Off" llegará con un formato diario

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Hace algunos días se abrió la convocatoria a pasteleros amateurs para que forman parte de la tercera temporada de "Bake Off", el programa que conduce Paula Chaves en la pantalla de Telefe y que en 2020 batió récords de audiencia con su emisión semanal de los domingos. Pero al ver el éxito de "MasterChef Celebrity" y de "La Voz Argentina", con programas de domingos a jueves, la señal decidió cambiar el formato del reality de pastelería para mantener su primer lugar en la pelea por el rating. De este modo, se espera que durante la semana los participantes se midan en distintos desafíos y que cada domingo uno quede eliminado.

No obstante, esta no es la única modificación que sufrió el programa. Por un lado, tras la salida de Christophe Krywonis del canal de las pelotas, otra cara conocida tomará su lugar en el jurado: Dolli Irigoyen. La cocinera, docente y empresaria gastronómica tiene una sólida carrera en la cocina y en la televisión y además, tuvo un gran desempeño en la primera temporada de "MasterChef Celebrity", en la que reemplazó a Germán Martitegui cuando tuvo covid-19.

Durante la segunda edición del ciclo que conduce Santiago Del Moro, Dolli hizo dupla con Federico Bal en "After Hour", un segmento de las redes sociales en la que se enfrentaban los famosos que habían quedado eliminados de la competencia central. Por su parte, Pamela Del Villar y Damián Betular continuarán como en las temporadas anteriores, aunque se rumoreó que Osvaldo Gross podría reemplazar al pastelero que viene de un año muy mediático.

También hay mucha más rigurosidad en las instancias de casting a raíz de lo que pasó con Samanta Casais en 2020. La pastelera se destacó como una de las mejores del certamen, pero en las redes sociales quedó expuesto su pasado profesional tanto en televisión como una destacada pastelería porteña, algo que no estaba permitido en el programa. Pero como si esto fuera poco, también salió a la luz una causa por “homicidio culposo” en su contra a raíz de un accidente vial que protagonizó en noviembre de 2017. Según declaró Lorena Olguín, hija de la víctima, Samanta atropelló a su padre, Alfredo (74), en la autopista 25 de mayo y luego de cuatro meses de agonía el hombre falleció en el Hospital Santojanni.

En consecuencia, a la joven pastelera le arrebataron el título de campeona en una segunda final que se grabó en plena pandemia para cambiar el resultado del reality que se había realizado en 2019, y los aspirantes que quieran sumarse a la nueva temporada deben responder un extenso cuestionario en el que les preguntan si han aparecido en televisión y si tienen alguna condena criminal, para evitar las denuncias contra el programa en caso de que surja un nuevo escándalo.