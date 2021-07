Argentinos y River, en La Paternal

BUENOS AIRES, 21 (NA). - River visitará este miércoles a Argentinos por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, cuyo cotejo de ida finalizó 1 a 1 en el estadio "Monumental".

El encuentro será desde las 21:30 en el "Diego Armando Maradona", con el arbitraje del paraguayo Eber Aquino y televisación de ESPN.

En el partido inicial de la serie, el "Millonario" se puso en ventaja de la mano de Matías Suárez, pero más tarde apareció Gabriel Hauche para sellar el resultado que dejó bien parado a Argentinos de cara a la vuelta.

Es que al "Bicho" le bastará un empate 0 a 0 en casa para clasificarse a la próxima instancia, mientras que otro 1 a 1 llevará la definición al punto de penal y una igualdad en dos o más goles favorecerá a River.



TAMBIÉN HOY: 19.15 hs. Barcelona Ecuador (0) vs Vélez (1), 19.15 hs. Palmeiras (1) vs Universidad Católica (0), 21.30 hs. Flamengo (1) vs Defensa y Justicia (0).



POR SUDAMERICANA



Arsenal de Sarandí recibirá este miércoles a Sporting Cristal de Perú por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde buscará revertir la serie tras caer 2 a 1 en la ida en condición de visitante. El partido se llevará a cabo desde las 19:15 (ESPN 3) en el estadio "Julio Humberto Grondona", con el arbitraje del brasileño Raphael Claus. Los dirigidos por Sergio "Huevo" Rondina deberán ganar sí o sí como local para quedarse con el boleto a los cuartos de final: dado que anotó de visitante, el 1 a 0 le alcanzaría para seguir con vida en el certamen.



Las posibles formaciones:



ARGENTINOS: Chaves; Kevin Mac Allister, Torrén, Quintana; Sandoval, Moyano, J. Gómez, E. Gómez, Florentín, Ávalos y Hauche. DT: Gabriel Milito.



RIVER: Armani; Montiel, P. Díaz, H. Martínez, Angileri; Palavecino, E. Pérez, De La Cruz; J. Álvarez o Rojas, Suárez y Romero. DT: Marcelo Gallardo.