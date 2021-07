Primeros Licenciados en Industrias Alimentarias Sociales 21 de julio de 2021 Redacción Por Lucía Giménez y Leonardo Méndez completaron el plan de estudios al presentar su tesina conjunta titulada "Selección y entrenamiento de un Panel de Evaluación Sensorial de Alimentos de la Universidad Nacional de Rafaela". El trabajo contó con la dirección de la Dra. Yanina Pavón y fue aprobado con la máxima calificación. La comunidad universitaria expresa su orgullo y felicitaciones a la vez que los convoca a seguir formando parte de la vida institucional, ahora como graduada y graduado.

FOTO COMUNICACION UNRAF// LICENCIADOS. Lucía Giménez y Leonardo Méndez se suman a los trece profesionales con título de la UNRaf hasta la actualidad.

La grata noticia de las y los primeros estudiantes graduados de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) en cada una de sus carreras es celebrada en la comunidad universitaria con la intensidad que suele atribuirse a los hechos históricos para una institución. En esta oportunidad, alcanzaron su meta Lucía Giménez y Leonardo Méndez, quienes podrán escribir la abreviatura "Lic." antes de sus nombres ya que las últimas semanas del mes de junio, completaron el plan de estudios del Ciclo de Complementación Curricular de Licenciatura en Industrias Alimentarias.

Esta propuesta de la UNRaf brinda formación profesional con perfil innovador para el diseño, desarrollo, producción, operación y control de procesos de producción de alimentos nutritivos, seguros y sensorialmente aceptables, que satisfagan los deseos y necesidades de los consumidores y sean ambientalmente amigables. Posibilita a los Técnicos Universitarios en Industrias Alimentarias y otros de formación universitaria similar, acceder al nivel de grado para completar su formación científica y técnica en el ámbito específico de la producción alimentaria y expandir los horizontes de desarrollo vinculado a la investigación e innovación.



El fruto de la articulación institucional para el conocimiento y el desarrollo



Leonardo tiene 25 años y cursó su escuela secundaria en la E.E.S.O N° 204 "Domingo de Oro" de nuestra ciudad. Luego de su egreso, se inscribió en 2014 en la Tecnicatura Universitaria en Industrias Alimentarias de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela (UTN FRRa) que completó en 2016, luego de una pasantía en el laboratorio de Microbiología de esa Universidad. Al año siguiente, vio la posibilidad de continuar su formación con el ciclo de Licenciatura en la UNRaf y así lo hizo.

Lucía tiene 24 años. Nació en la ciudad de Santa Fe, pero desde pequeña vive en Rafaela junto a su familia. Luego de su experiencia en la EESO N° 428 "Luisa Raimondi de Barreiro", comenzó sus estudios universitarios en el año 2015 en la misma Tecnicatura ofrecida por UTN FRRa que, luego de finalizarla, dio paso en 2017 a la Licenciatura en la UNRaf.

"Disfruté mucho de las materias y me sentí acompañado por el equipo docente y compañeras y compañeros que hicieron que este segundo trayecto también sea muy llevadero. Siempre estuvo en mi mente trabajar en algún laboratorio ya sea de microbiología o química o físico-química, que es la parte que más me atrae de esta profesión. Pero también me parece interesante la parte del análisis sensorial, algo que me comenzó a interesar cuando iniciamos el proyecto que nos dio el título de Licenciados", expresa Leonardo.

Por su parte, Lucía cuenta que "dentro de las diferentes áreas en las que se puede incursionar, me interesa sobre todo la de control de calidad, laboratorio de análisis físico químico y análisis sensorial, que es la temática abordada en nuestra tesina". El inicio de su carrera profesional en el mundo del trabajo será el próximo paso para esta flamante y muy joven Licenciada que tendrá todo para explorar el gran potencial de las industrias de alimentos de Rafaela, la región y Argentina en su conjunto.

En el caso de Leonardo, su carrera laboral empezó a desarrollarse en el 2020, un año después de que terminó de cursar las materias, al comenzar a trabajar en una planta láctea, experiencia que nutrirá su currículum para avanzar. "Me considero una persona bastante proactiva a la hora de proponerme alguna meta. Además, disfruto del trabajo en equipo porque me ayudó a poder crear buenos lazos con mis compañeros a lo largo de estos años de Universidad que sin ellos no hubiesen sido lo mismo", asegura el flamante Licenciado.

Hasta el momento, la UNRaf cuenta con trece profesionales egresados de sus aulas: seis en la Licenciatura en Diseño Industrial; cuatro en la Tecnicatura en Medios Audiovisuales y Digitales; una en la Licenciatura con el mismo nombre; y dos en la Licenciatura en Industrias Alimentarias. Estas carreras, junto a la Licenciatura en Relaciones del Trabajo, son las 4 primeras propuestas que la UNRaf puso en marcha desde su primer año académico en 2016.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

Seguinos en Facebook y Twitter