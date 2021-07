Los rafaelinos celebraron en una jornada propicia

Por segunda ocasión consecutiva, el día del amigo se celebró nuevamente en pandemia, con lo cuál fue otra fecha más inusual para festejar en estos tiempos de restricciones. Desde las primeras horas del día, hasta casi entrada la tardecita, el centro rafaelino se mostró bastante movido, al igual que los espacios verdes, que fueron también bastantes recurridos a pesar de que se trató de una jornada laboral. De todos modos, muchos amigos, de todas las edades, ya sean de la vida, de la niñez, de la primaria, de la secundaria, de los clubes, de los trabajos, o los propios vecinos, porque no, pudieron juntarse, siempre y cuando respetando los protocolos vigentes, como el uso del barbijo y el distanciamiento, para pasar juntos este día tan especial, ya que la amistad es muy importante para casi todos.

En cuanto a la gastronomía, fue también una fecha positiva, porque no faltaron aquellos que pudieron juntarse para desayunar o para almorzar o también para merendar en los patios de cada local, en grupos de hasta 6 personas, recordando que el sector, tan golpeado desde hace un año y medio, cuando el virus ingresó al país, podían mantener sus puertas abiertas hasta las 21, según las medidas sanitarias impuestas por el gobierno provincial para evitar la propagación del coronavirus. Igualmente, para aquellos que no pudieron festejar por cuestiones laborales o de salud, algunos locales han programado una serie de ofertas para aprovechar durante el resto de la semana.

Al mismo tiempo, también fueron muchos los ciudadanos que se acercaron al microcentro para hacer compras y regalar algún presente humilde a aquellas hermandades de muchos años o para alguna amistad peculiar. Pero esta celebración será para recordar también por muchos años, porque algunos lo pudieron hacer de manera particular, en los vacunatorios, ya sea del Hospital "Jaime Ferré" o del Club Estudiantes, ya que no fueron pocos los que ayer tuvieron su turno para inocularse contra el Covid-19 y se dirigieron individualmente o en grupos, en especial los jóvenes. Mientras que también un número importante, con variedad de edades pero con un predominio de los adolescentes, aprovechó la jornada espléndida, a puro sol, para pasar un buen momento entre compañeros al aire libre y desafiando un poco estas bajas temperaturas, en grupos de hasta 10 personas, en las distintas plazas o sectores de la ciudad.