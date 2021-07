La rosarina Nadia Podoroska, ubicada en el puesto 36° del ranking WTA, se expresó este martes en la previa de los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, y aseguró que se visualizó "jugando con el corazón" y "en el podio" en la máxima cita del deporte.

"Me siento muy emocionada, alegre, contenta por lo que se viene. Después de tanta espera e incertidumbre, de no saber si se hacía o no, al fin queda poquito. Estoy contenta, estoy jugando bien y eso es bueno, espero poder disfrutar mucha la experiencia", manifestó Podoroska en declaraciones a Olé.

En esa línea, continuó: "Creo que es importante tener los objetivos, las metas, los sueños o como uno quiera llamarlos, presentes en el día, así que me visualicé en el podio. Jugar para tu país, representar a la Argentina, que a mí me gusta muchísimo... Me visualizó así, jugando con el corazón".

"El tema de la mente para mí es muy importante. Hace bastante tiempo que tengo un coach mental que me ayuda en ese lado. Sabemos lo que significa para mí un Juego Olímpico, pero a la hora de trabajar el enfoque, la concentración, es exactamente lo mismo que en el Circuito", agregó la "Peque".

Además, manifestó: "No pude compartir en ningún torneo previo en cemento, que tal vez hubieses estado bueno, pero a la vez vengo con muchísima competencia. Espero jugar suelta, disfrutando y vivir esta experiencia única, que es lo más importante para mí".