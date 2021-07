La visita de integrantes de comisiones vecinales

Este lunes, Rafaela en Acción comenzó a funcionar en la Plaza de la Bandera para que los vecinos y vecinas de todo el sector puedan realizar trámites y acceder a programas municipales cerca de su hogar. La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Amalia Galantti, y la coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo, recibieron a los integrantes de las comisiones vecinales de los barrios Amancay, Antártida Argentina, Juan de Garay y Villa Los Álamos para comentarles los servicios y las capacitaciones que se desarrollarán durante las dos semanas que el dispositivo móvil se encuentre en el espacio verde. Después de conocer cada una de las casillas y los dos colectivos que se sumaron este año, Nadia Broda, secretaria de la comisión vecinal de barrio Antártida Argentina, comentó: “Es un programa que nos parece muy útil para los vecinos y hoy vinimos a recorrer con miembros de comisiones de barrios cercanos”. “Queremos que la gente conozca todos los servicios a los que pueden acceder acá, para que no tengan que ir hasta las distintas dependencias. Está muy bueno poder llegar a la gente con los distintos programas municipales”, dijo la vecinalista.

Por su parte, Germán D`Albano, presidente de la comisión vecinal de barrio Amancay expresó: “Quiero agradecer a la Municipalidad por traer el dispositivo de Rafaela en Acción a nuestro sector. Realmente abre posibilidades a mucha gente, principalmente adulta que no se puede movilizar, para acercarse a pocas cuadras de su casa sin necesidad de dirigirse hasta el centro”. “Gracias por el asesoramiento para realizar diversos trámites municipales, provinciales y nacionales. Creo que es algo único en nuestro país y hay que destacar que todo esto tiene un gran esfuerzo y sacrificio pensando en la gente”, contó. También señaló: “Me alegra mucho estar acá después de haber pasado más de un año que no se pudo hacer este programa debido a la pandemia. Invitamos a los vecinos y vecinas a que se acerquen a la plaza de la Bandera”. Por último, invitó a participar de la capacitación para el programa Ojos en Alerta que se desarrollará el próximo miércoles 21 de julio, a las 15:00, en la vecinal de barrio Amancay (M. Oliber 1206).