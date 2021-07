”La vacunación es una ventana de esperanza”, dijo Castellano

El intendente Luis Castellano junto al equipo de salud, Myriam Villafañe, Diego Lanzotti y Emilio Scarinci, se acercaron al vacunatorio del Club Estudiantes donde más de 2500 jóvenes fueron inoculados en el día de hoy. “Quiero hacer un agradecimiento enorme al club, a todo el equipo de salud y a los voluntarios que están trabajando desde temprano; y que van a seguir durante todo el día, colocando a lo largo de toda la semana una cantidad importante de vacunas a jóvenes”; manifestó Castellano. Además, agregó que “las dosis están destinadas a mucha gente joven que hemos convocado la semana pasada, mayores de 18 años. La verdad que estoy sorprendido gratamente por la respuesta. No solamente se trata de una respuesta inmediata y masiva, sino que además, veo responsabilidad y alegría con la que vienen a vacunarse”. “Me parece que tiene que ver con que está muy clara la posibilidad de que esto sea una ventana de esperanza para la salida hacia el futuro y volver a poder realizar algunas actividades que a ellos se les han sido cortadas. Pero también hay una responsabilidad que tiene que ver con la familia, con sus seres queridos para protegerse y no ser quienes transmitan los contagios”; indicó el intendente. “Hemos visto una respuesta maravillosa de los jóvenes, y como siempre, hay una respuesta impresionante del equipo de vacunación, de los voluntarios y voluntarias que da como producto final esto que está sucediendo”; cerró.



MAS DE 6 MIL JOVENES

“Esta es una jornada de celebración y festejo. Una sorpresa enorme que desde hace unos días nos motiva a seguir trabajando y apostando todo a este operativo de vacunación. El día viernes muchísimos rafaelinos y rafaelinas han recibido su turno y ha sido movilizante para quienes estamos trabajando, porque cada uno se encargó de informarlo, de mostrarlo de la forma que le salió, sea subiéndolo a redes sociales, enviando mensajes”; sostuvo Villafañe. “A nosotros nos motiva porque sabemos y entendemos que el hecho de que los jóvenes accedan a su primera dosis es una cuota más de esperanza y sabemos cuál es el resultado de esto”; sumó. “Hoy es una jornada muy gratificante porque es la primera vez que se otorgan más de 2.500 turnos, y sobre todo, ver que todos se acercaron, que cumplieron con su horario, con su lugar asignado. Es movilizante y esperanzador, y sobre todo para el equipo que trabaja, que sabemos que está conformado por muchos jóvenes voluntarios. Y hoy, ver esta franja etaria que se acercó al club Estudiantes y a la carpa del Hospital, nos motiva a seguir”; resaltó la Secretaria de Desarrollo Humano. Por último, remarcó que “en estos tres días, más de 6000 mil jóvenes van a recibir su primera dosis, y vemos gratamente que han tomado el mensaje de invitación a inscribirse para recibir su dosis. Por ello, invitamos a quienes no lo hayan hecho a que se registren. Los turnos se están otorgando inmediatamente porque hemos ampliado la cantidad de turnos asignados por día”.