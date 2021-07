Ya vacunan contra el Covid a los jóvenes de 18 años

El plan de vacunación contra el Covid impulsado por el Gobierno provincial reunirá, llamativamente, a los abuelos y nietos en torno a las jeringas y agujas con vacunas AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik. Hoy, por ejemplo, adultos mayores que tienen más de 70 años y recibieron la primera dosis de Sputnik V en marzo pasado volverán al vacunatorio del Hospital "Dr. Jaime Ferré" para recibir el segundo componente. "Me vacunaron a fines de marzo. Pasaron 110 días de espera e incertidumbre porque no teníamos respuestas. Decían que estábamos más o menos cubiertos ante un eventual contagio de coronavirus, pero lo cierto es que no podían decirnos otra cosa porque no estaba disponible la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Y nosotros, como personas mayores, teníamos miedo", sostuvo a este Diario un hombre de 74 años que hoy completará el esquema contra el virus que causó la pandemia.

Y así como los adultos mayores, esta semana también se acercarán al centro de vacunación adolescentes de 18 años que manifestaron su voluntad de inmunizarse contra el Covid. El dato pareciera dejar en evidencia que la inoculación avanzó en forma acelerada en las últimas semanas, pero en realidad lo que sucede es que muchísimos jóvenes de entre 18 y 29 años de la Provincia de Santa Fe no pidieron ser vacunados. Cabe recordar que en la Argentina no es obligatorio aplicarse la vacuna contra el coronavirus, aunque de alguna manera va camino a serlo al menos considerando que gobiernos de todos los niveles evalúan un sistema para premiar a quienes se inoculen y castigar a quienes no lo hagan.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la provincia comenzó un operativo de búsqueda y concientización territorial, casa por casa, de la población joven de 18 a 29 años que todavía, y por diversas razones, no se inscribió al plan de vacunación contra el coronavirus. “La campaña de inmunización avanza a muy buen ritmo, y ya estamos vacunando a menores de 30 años, una población muy amplia a la que queremos llegar, es la que mayor cantidad de contagios reporta actualmente”, explicó Sebastián Torres, coordinador de Dispositivos Territoriales del Ministerio de Salud. “Vacunarnos es el pasaporte para poder volver a encontrarnos con nuestros amigos y amigas, para disfrutar de esos tiempos y espacios que antes disfrutábamos”, enfatizó y apeló: “Por eso les pedimos que por favor se inscriban, que se saquen todas las dudas que puedan tener sobre las vacunas, si las tienen, estamos dispuestos a ofrecerles toda la información necesaria”. Posteriormente, precisó que de esta franja etaria sólo se registró el 60 por ciento “y por eso estamos haciendo estos operativos de búsqueda junto con los centros de salud barriales”.



DEJAR ATRÁS LA PANDEMIA

CON CADA VACUNA

En relación a lo anterior, Sebastián Torres explicó que “por lo que estuvimos investigando hay muchas causas por las que los jóvenes no se inscribieron para recibir la vacuna. “Queremos que comprendan que la vacuna es un modo de comenzar a dejar atrás la pandemia, de reducir las complicaciones por Covid-19 y disminuir los contagios”, interpeló y animó a los jóvenes el coordinador de Dispositivos Territoriales. Otras de las razones –destacó Sebastián Torres– es que “el operativo de vacunación avanzó tan rápido desde junio hasta ahora, que muchos jóvenes aún no se han inscripto. Llegó el momento, es tiempo de que se sumen, de que se anoten”. En relación a ello, precisó que esta semana llegaron 325.300 vacunas, por lo que la provincia envió más de 220.000 turnos. “Particularmente hoy enviamos más de 100.000 turnos para la semana que viene”, puntualizó Torres. Y concluyó: “Seguimos inoculando a buen ritmo, por eso, iniciamos este tipo de operativo territorial para poder sumar más inscriptos”.