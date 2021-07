El intendente recorrió el avance de obras

Durante la jornada de ayer, el intendente Luis Castellano junto al secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti y la secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, visitaron el PAER y dialogaron con su presidente, Adolfo Hartmann, y el vicepresidente de la institución, Fernando Vaquero.



"QUE A VUELVAN LAS INVERSIONES"

En la recorrida, el intendente de la ciudad, Luis Castellano, expresó: “Recorrimos el Parque de Actividades Económicas. Vimos una obra histórica para el sector productivo. Una obra que incluye iluminación LED, pavimento y conectividad, para ir dotando a este sector de todos los elementos necesarios como para que puedan desenvolver su trabajo y puedan ser cada vez más competitivos”. “Esta es una obra que estamos llevando adelante con fondos nacionales, con gestiones que hemos hecho con el gobernador Omar Perotti y que hemos trabajado mucho desde el área de Obras Públicas, con Bárbara Chivallero, y con las áreas que dependen de Diego Peiretti y su equipo”; sumó. Hacia el final el intendente recordó: “Lo que siempre decimos, es que a Rafaela vuelvan las inversiones que nunca tuvieron que dejar de venir, y que se vaya restaurando lo que por mucho tiempo no vino”.



"EL ANIMO ES DE

MUCHA SATISFACCION"

Adolfo Hartmann, presidente del PAER, manifestó: “Es un gusto estar acompañando hoy a las autoridades municipales. Se ha conseguido a través de distintas gestiones, tanto desde la Municipalidad de Rafaela como desde el sector privado, un aporte no reembolsable muy importante para el Parque Industrial y el PAER.” “Hoy, lo que nos convoca son las luminarias Led. La cantidad que se van a reemplazar es muy importante. Esta es la tecnología que más se está usando y lo que se viene en el futuro cercano, porque tiene una durabilidad más alta, menor consumo y otras prestaciones que son muy beneficiosas respecto de las anteriores”; agregó. “El ánimo dentro del sector empresarial es de mucha satisfacción ya que además del tema luminarias, se está avanzando con el pavimento y la obra de gas. Finalmente, la obra de infraestructura integral se va a completar con un sistema de seguridad para el sector”; añadió. “Es importante destacar que muchas empresas de este sector y de otros puntos de la ciudad, están haciendo inversiones muy fuertes. Tenemos un relevamiento hecho del Centro Industrial que da cuenta que 58 empresas -industriales y comerciales- el año pasado invirtieron más de 2000 millones de pesos, que este año ya se llevan invertidos 3800 millones y hay una proyección de una cifra similar para el 2022. "Entonces, si desde el sector público le agregamos estas cifras que invierten los privados, contribuye enormemente al desarrollo de la ciudad a través de más mano de obra y de la generación de más puestos de trabajo”; cerró.



"LO PUBLICO-PRIVADO

ES MUY IMPORTANTE"

Fernando Vaquero, vicepresidente de APAER, resaltó: “Es importante que se vayan realizando las obras que estaban planificadas y ver el interés que se demuestra porque ello se realice. Más allá de la iluminación para los autos, tiene una implicancia fuerte en el tema seguridad. Es muy positivo el proyecto y la velocidad con a que se está realizando. Lo público-privado es muy importante para llevar adelante este tipo de obras que sería imposible hacerlas”. Cabe resaltar que las obras en camino están incluidas en el Programa Nacional para el Desarrollo de Parque Industriales.

Su inversión total ronda los 60 millones de pesos y está conformado por aportes no reintegrables (ANR), otorgados por el Estado Nacional y gestionados por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela, con el acompañamiento de empresas del sector.