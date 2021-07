Hoy, 20 de julio y, como suele suceder tradicionalmente, en nuestro país se celebra el Día del Amigo, fecha en la que gente de todas las edades aprovecha para compartir la celebración con su grupo de afectos, los amigos "la familia que uno eligió", siempre, dando el curso habitual a nuestras sempiternas expresiones, la celebración suele ser numerosa, ruidosa y bullanguera, abarrotando todos los sitios habilitados para reunirse, pero, estimamos que, se verá un poco contenida por la situación de pandemia que atravesamos y las restricciones que tienen vigencia.

Esta cálida celebración tiene lugar en Argentina, el Día del Amigo se celebra cada 20 de julio, al igual que en Uruguay, Chile, España y Brasil. No obstante, alrededor del mundo no se celebra siempre este día, sino que se conmemora el Día Internacional de la Amistad, todos los 30 de julio, que también es un día festivo dedicado a los amigo.

Debemos recordar que esta celebración nació debido al argentino Enrique Febbraro, quien consideró la llegada del hombre a la Luna un momento único, no solo a nivel histórico, sino también sentimental. De hecho, creó la teoría de que ese gran paso era una demostración de amistad de la humanidad al universo. Así fue como en 1969 el doctor en Filosofía, psicólogo y profesor de Historia se encargó de escribir una carta en la que argumentó su idea y envió mil ejemplares a cien países. Recibió el visto bueno de varios y finalmente se concretó el 20 de julio como el Día del Amigo.

Finalmente, en 1972 realizó el registro de la propiedad intelectual, que donaría al Rotary Club, del que era miembro. También fue declarado ciudadano ilustre de Lomas de Zamora, partido que posteriormente fue reconocido como Capital Provincial de la Amistad.