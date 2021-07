Controles y bares hasta las 21

Como todos los años, este 20 de julio se celebra el Día del Amigo en la Argentina. En esta fecha muchos podrán aprovechar para juntarse y festejar la amistad. Sin embargo, en tiempos de pandemia, y por más que hayan bajado los casos en Rafaela desde hace varios días, y más allá de que estés vacunado o no contra el Covid-19, habrá restricciones sanitarias que se deberán seguir cumpliendo, tal como viene sucediendo hace casi un año y medio. Por eso te dejamos todos los detalles a tener en cuenta para saber qué se podrá hacer y qué no en esta jornada tan especial para todos.

En la provincia de Santa Fe, el decreto vigente indica que “queda restringida la circulación vehicular en la vía pública entre las 20 y las 6 del día siguiente”. Sin embargo, “quien circule fuera de ese horario en ocasión de concurrir a realizar o de haber realizado una actividad habilitada, deberán portar la documentación o constancia (reserva, ticket o factura) que acredita esa circunstancia”.

Con respecto a la gastronomía, los locales podrán atender en espacios al aire libre o en espacios interiores con un aforo del 30% durante todo el día hasta las 21 horas (hasta las 23 solamente los viernes y sábados). Una vez pasado este horario se permitirá delivery y take away. Ahora bien, con respecto a las actividades recreativas, cabe recordar que continúan prohibidas las reuniones sociales en domicilios particulares. En cuanto a la posibilidad de reunirse con amigos en parques y lugares abiertos, la normativa provincial indica que se puede hacer pero con 10 personas como máximo.

Cabe consignar que durante la semana pasada, a raíz de las celebraciones por el Día del Amigo, la gran mayoría de los empresarios gastronómicos de la provincia habían solicitaron extender el horario de cierre hasta la medianoche este martes 20, o bien extender las celebraciones durante toda una semana (para que sea la semana del Día del Amigo) en vez de concentrarse todo en el día de hoy y así evitar aglomeraciones

Dicho pedido fue elevado mediante una nota dirigida al ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, al cual le solicitaron "con carácter de urgencia la extensión del horario de trabajo". En el mismo, los gastronómicos advertían que durante el Día del Amigo "las personas se reunirán en sus domicilios particulares teniendo en cuenta la restricción horaria de atención de los establecimientos gastronómicos". Y añadieron :"Creemos que con en este requerimiento contribuimos a ayudar en esta situación ya que somos parte de la solución".

De todos modos, fuentes de la cartera laboral habían señalado este lunes que "el pedido no fue analizado y no está en agenda". La respuesta a la consulta elevada por los gastronómicos fue similar a la realizada la semana pasada por el ministro Pusineri cuando afirmó: "Por ahora no se está evaluando ninguna modificación en las medidas de convivencia vigentes". Lo cierto es que este viernes 23 de julio caduca el último decreto con restricciones y se especula con la posibilidad de que recién entonces se evalúe, según los parámetros epidemiológicos de la región, la posibilidad de ampliar horarios en el sector gastronómico. De esta forma, no habría nuevas habilitaciones para hoy, con el objetivo de generar un rebrote de contagios, aunque sí habrá mayores controles y se continuará insistiendo en los protocolos y cuidados. En este sentido, el Comando Unificado ya advirtió que llevará a cabo en nuestra ciudad una serie de operativos -que ya se pusieron en marcha anoche- que tienen que ver con el ordenamiento del tránsito en los lugares más concurridos, como sí también de alcoholemia y velocidad.



40% DE REINTEGRO CON

BILLETERA SANTA FE

Por último, hay que remarcar que durante la semana pasada, el secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia, Juan Marcos Aviano, adelantó que para este martes 20 de julio habrá un 40% de reintegro en las compras de gastronomía por medio de la Billetera Santa Fe. La medida tiene que ver con la celebración del Día del Amigo.

Desde la Secretaría indicaron que aún evalúan repetir la medida para el Día del Estudiante el 21 de septiembre y el Día del Niño en librerías y jugueterías durante la semana del 9 al 15 de agosto. "Estamos trabajando en la aplicación, de sumarla al Previaje, con más beneficios. Para el Día del Amigo y el Día del Niño, vamos a repetir lo que se hizo el Día del Padre. Toda la semana con el 30% de reintegro para regalos y compras", había indicado Aviano. Billetera Santa Fe es un programa de beneficios dispuesto por la provincia de Santa Fe, para incentivar la demanda de bienes y/o servicios mediante el otorgamiento de reintegros de dinero a consumidores finales, por las compras que estos realicen en comercios radicados en la provincia que se hayan adherido al programa Billetera Santa Fe. En este marco, en Rafaela, las últimas informaciones indicaban que 30.440 rafaelinos y 652 comercios son beneficiarios con este programa provincial.