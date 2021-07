Lanzan la segunda edición del Premio Estímulo a la Escritura

Dirigido a escritores, guionistas, dramaturgos, historietistas e ilustradores de 20 a 40 años de todo el país, se lanza por segundo año y con 350 mil pesos para el ganador de cada categoría para un proyecto de obra en desarrollo, el concurso Premio Estímulo a la Escritura "Todos los tiempos el tiempo 2021". Los proyectos se deberán presentar antes del 16 de septiembre de 2021.

En esta edición, el jurado se encuentra compuesto por personalidades prestigiosas de amplia trayectoria en el ámbito cultural, entre ellos, el ensayista, crítico y traductor, Pablo Gianera; la periodista y editora, Leila Guerriero; la escritora Ariana Harwicz; y el director, productor, guionista y actor de cine, Mariano Llinás. Ellos serán los responsables de distinguir las menciones especiales de hasta 15 proyectos de obra y otorgar el Premio al proyecto de obra que juzguen más destacado en cada categoría.

“La singularidad del concurso consiste en el hecho de premiar una incertidumbre o, en términos más optimistas, una probabilidad. Si ya es difícil emitir un juicio acerca de una obra concluida, tanto más lo es pronunciarse sobre un trabajo cuyo resultado todavía no podemos prever del todo”, destacó Pablo Gianera.

Leila Guerriero aseguró que le interesa mucho saber “por dónde va la conversación creativa en estos géneros que premiamos. Puede haber algo de esa conversación modificada a lo largo de estos meses”.

“Hay algo de Agatha Christie en el trabajo del jurado. Un grupo de personas que no se conocen mucho están envueltas en tomar una decisión que siempre implica un misterio e implica sorpresas. Hay algo ya de género en la actividad”, bromeó Mariano Llinás.

“Leer y por ende escribir siempre es un ejercicio de ética y de rigor”, comentó Ariana Harwicz y puntualizó: “Me interesa alentar escrituras que no estén dictadas, tuteladas o bajo la sumisión de una moda o un modo único de escribir, ya sea político, ideológico o estético”.

Los autores de los 15 proyectos de obra con potencial asistirán a las clínicas de escritura que volverán a dar los escritores Alan Pauls y Romina Paula entre marzo y abril de 2022, con el objetivo de seguir trabajando su obra a partir del cruce interdisciplinario entre autores de distintos géneros y formatos.

El Premio Estímulo a la Escritura, iniciativa que nació en el contexto de pandemia, es organizado por la Fundación Bunge y Born, Fundación Proa y el diario La Nación y otorga el premio de estímulo a cinco ganadores de las categorías de ficción, no-ficción, dramaturgia, guión y narrativa gráfica, y menciones.

“Uno de los objetivos principales es apoyar el proceso de creación de autores de diversas disciplinas narrativas, dándoles los recursos necesarios para seguir desarrollando sus obras”, manifestó Adriana Rosenberg, directora de Fundación Proa.

Por su parte, Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de La Nación, agregó: "La respuesta a la primera convocatoria fue contundente. Nuestra intención es seguir creciendo y que nuevos autores de distintos puntos del país puedan dar a conocer su obra".

En la primera edición se presentaron más de 1100 proyectos de 23 provincias y los ganadores fueron Valentino Cappelloni en la categoría ficción, Julia Inés Mamone en novela gráfica y Lucas Mertehikian en no ficción, Lucas Schujman en guión, entre otros premios otorgados.

Entre los requisitos para participar está el de ser argentino o tener residencia permanente de por lo menos cinco años y contar entre 20 y 40 años al momento de la inscripción. Además, el proyecto de obra debe ser inédito y de autoría exclusiva o en coautoría, o proyectos de obra grupal de un máximo de cuatro personas. El plazo de entrega de la obra terminada será de cinco meses.

La convocatoria está abierta desde el 16 de julio hasta el 16 de septiembre de 2021 inclusive. En noviembre de 2021 se anunciarán los cinco premiados y las menciones. ara más información se puedo consultar la página https://todoslostiempos.org/