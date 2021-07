Walter Otta: “Ganamos con autoridad”

Con la victoria consumada y los tres puntos en el bolsillo, el entrenador de Atlético de Rafaela se expresó en conferencia de prensa. Y allí, luego de derrotar 2-0 a Brown de Adrogué, el propio Walter Otta destacó la forma en la que su equipo va creciendo a medida que pasan los partidos.

“Antes de Independiente Rivadavia de Mendoza (tres derrotas al hilo con cinco sin ganar) era un poco impensado el presente que tiene el equipo. Nosotros siempre confiamos en nuestro trabajo, en nuestros jugadores; sabíamos que ellos estaban comprometidos y que el margen de error en un torneo tan parejo es muy poquito”, indicó el entrenador albiceleste. Y agregó: “Es seguir confiando, apostando a lo que veníamos haciendo, encontrando soluciones en algunos jugadores que levantaron mucho el rendimiento y hoy nos tienen con un presente bueno, falta muchísimo todavía pero terminar la primera rueda entre los cuatro era el objetivo que nos habíamos puesto, gracias a dios lo cumplimos y cuando uno va cumpliendo objetivos la satisfacción es mayor”.

Con relación al desarrollo del encuentro comentó: “Creo que fue el partido que con más autoridad ganamos, me acuerdo una situación que tapa Sara de un cabezazo en la última del primer tiempo, y después no recuerdo situaciones de gol claras de Brown de Adrogué que es un equipo muy duro y difícil de enfrentar. Con un técnico que conoce mucho a los rivales y sus equipos siempre son duros de vulnerar, creo que los jugadores confiaron en lo que habíamos planificado, lo llevaron a cabo al pie de la letra”.

Luego de atravesar su peor momento en la temporada 2021 la ‘Crema’ se recuperó, ahora suma cuatro juegos sin derrota con tres victorias y un empate. El momento ‘óptimo’ para varios de los jugadores, lo que trasladado a lo colectivo potencian al equipo: “Tuvimos algunos jugadores en un muy alto nivel y eso nos a permitido que después el colectivo, el conjunto del equipo levante”, indicó Otta, que luego argumentó: “Cuando tenés 5 o 6 jugadores por debajo del nivel que ellos pueden dar es muy difícil lograr resultados, cuando ese nivel se eleva el grupo se potencia y generas resultados”.

El triunfo ante el ‘Tricolor’ le permitió a Atlético alcanzar los 24 puntos (el 47,6% de efectividad) y colocarse en la zona de arriba de la tabla de la zona B. “Estamos muy contentos con la posición en la que estamos, mucho más tranquilos que hace un tiempo atrás pero no más relajados ni mucho menos porque sabemos que queda mucho por delante y hay que seguir apostando en estos jugadores, vemos lo que se brindan en el día a día y creen, que es lo que más tranquilo nos dejan”, declaró Otta.

A la hora de entender ‘el cambio’ de aquel equipo que no lograba resultados, con rendimientos bajos, a este, con resultados y rendimientos altos, el DT explicó: “El cambio viene a partir de que nosotros encontramos un esquema distinto, con tres delanteros netos prácticamente (Esquivel, Bieler y Luna) y de rendimientos individuales que levantaron, es la realidad. Tres volantes centrales que tienen que hacer muchísimo sacrificio para llegar a los costados y no dejar levantar centros, trabajamos para eso, el partido de hoy (por el domingo) lo ganamos con autoridad, en estos partidos anteriores donde no salía la cosa como esperábamos, siempre, y más allá de Jujuy donde creo que fue nuestra peor versión, el equipo siempre estuvo cerca de empatar los partidos que hemos perdido o de ganar los que hemos empatado. El fútbol nos da a nosotros la posibilidad de revertir situaciones pero con un error puede volver a pasar, fueron momentos duros, difíciles, trabajamos con los jugadores, confiando en ellos y hoy estamos en una situación distinta”, cerró.



GANÓ INSTITUTO

Ayer, en el cierre de la fecha 17 de la zona B, Instituto de Córdoba se impuso por 1 a 0 ante San Telmo. Con dicha victoria la 'Gloria' llegó a los 22 puntos. En otros juegos, por la zona A, Belgrano le ganó como visitante a Quilmes 3 a 2 y Gimnasia de Mendoza hizo lo propio con Deportivo Maipú pero por 2 a 0. Jugaban Tire y San Martín de Tucumán.