Madonna anunció el lanzamiento de su nuevo documental

Madonna vuelve con un documental que sigue su más reciente tour "Madame X", donde los fans podrán capturar la actuación excepcional y entusiasta del ícono del pop en su gira, aclamada por un inmenso público que agotó tickets en los shows alrededor del mundo.

El documental que será lanzado el 8 de octubre del presente año, llegará a las pantallas de Estados Unidos, Canadá, América Latina, Australia y los países nórdicos a través de la plataforma de streaming Paramount +, en la misma fecha en la que se cumplirán treinta años del estreno de "Truth or Dare", su primer documental.

"Madame X", una agente secreta que viaja por todo el mundo, cambia de identidad, lucha por la libertad y lleva luz a lugares oscuros; retratará la intimidad de su última gira. De esta manera, el filme contará con la dirección de Ricardo Gomes y SKNX, y la dirección musical de Kevin Antunes.

“Compartir mi visión con audiencias globales ha sido profundamente significativo para mí. La oportunidad de llevar su mensaje y el arte incandescente de todos los involucrados a una audiencia aún más amplia llega en un momento en que la música es tan profundamente necesaria para recordarnos el vínculo sagrado de nuestra humanidad compartida”, sostuvo Madonna a través de un comunicado de prensa.

La virtuosa actuación de la reina del pop en este documental celebra lo que es su decimocuarto álbum de estudio del mismo nombre. La ganadora de siete premios Grammy, que debutó en el número 1 de la lista Billboard 200, captura nueva música junto a éxitos anteriores y favoritos de los fanáticos para un viaje cinematográfico inigualable.

El álbum, lingüísticamente diverso, inspirado en su vida inmersa en las ricas influencias culturales de Lisboa, es una carta de amor al multiculturalismo y un testimonio de la influencia transformadora de Madonna y el respeto por la cultura global.

Bruce Gillmer, director de contenido de música de Paramount +, aseguró que la cantante "es, sin dudas, la súper estrella más grande del mundo y nunca deja de traspasar los límites y dar forma al panorama de la cultura pop. Ella y MTV tienen juntos una historia increíblemente histórica que sumará un nuevo capítulo ampliando nuestra asociación a nivel mundial con el estreno exclusivo de Madame X en la plataforma".

Por su parte, The New York Times lo describió como “un espectáculo pop reinventado para un escenario teatral, fusionando su música más reciente y llamadas a la conciencia política con una intimidad sorprendente".