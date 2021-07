BUENOS AIRES, 19 (NA). - La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, remarcó que todavía no hay "predominancia" de la variante Delta en la Argentina y aseguró que "no hay ninguna vacuna que elimine la circulación del virus".

"Lo que hacen es evitar las internaciones y las muertes. No hay que dar falsas expectativas de que con la vacuna se resuelve todo", indicó Vizzotti.

"Cuando vemos la curva de hospitalizaciones y de muertes en Reino Unido en su tercera olas comparada con las anteriores, el número de internaciones es muchísimo más bajo", sostuvo.

Además señaló que en el Reino Unido "están planeando levantar las medidas de restricción" y que "el barbijo va a ser de uso optativo en lugares cerrados".

Al respecto, dijo que se analizará "cómo evoluciona" esa situación en el Reino Unido para determinar qué medidas tomar en Argentina una vez que se llegue a un nivel de inmunización mayor de la población.

En cuanto a la situación epidemiológica en el país, Vizzotti explicó que "todavía no tenemos predominancia de circulación de la variante Delta", aunque ya se registraron 22 aislamientos de personas que llegaron del exterior contagiados con esta cepa.

"Los expertos estiman que la variante Delta va a ser la que gane la carrera entre las otras variantes" en todo el mundo, señaló.

Sobre esta variante del coronavirus, Vizzotti detalló que "es mucho más transmisible pero tiene menor letalidad, ya que el virus no busca eliminar su huésped sino infectarlo para poder reproducirse".

También destacó los avances en la campaña de vacunación y remarcó que "muy pronto" se va a llegar a las 40 millones de dosis.