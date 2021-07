El intendente recorrió el inicio de la obra

Dado que el pavimento mejora la seguridad, transitabilidad, accesibilidad y conectividad, eleva también la calidad de vida de la ciudadanía. En palabras del Intendente, “la obra de pavimento mejora la calidad de vida del vecino, y cuando hablamos de calidad de vida damos cuenta de las cosas más sencillas y simples que cada familia tiene, por ejemplo, dejar de preocuparse en los momentos de sequía de tener siempre la casa llena de polvo. Las mamás nos dicen: 'Lavamos la ropa, la colgamos y al rato se nos llena de tierra'. El pavimento es dejar de salir por el barro para ir a trabajar y que los chicos lleguen con el guardapolvos blanco a la escuela. Es no ensuciarse las zapatillas de barro, es proyectar hacer una entrada de hormigón para poder ingresar los vehículos a sus casas, y hasta la posibilidad de tener un lindo jardín en el frente arreglado con flores”.

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa llevando adelante el Plan de las 130 cuadras de pavimento; obra financiada por el Municipio y los vecinos, y que se ejecuta con personal municipal para reducir el costo a los frentistas. La semana pasada, la cuadrilla municipal a cargo de las labores inició los primeros trabajos que incluyen el movimiento de suelo en calle Deán Funes, entre Fader y Actis. En total y por el momento son 6 barrios los que ya sumaron nuevas cuadras pavimentadas: Mora, Italia, Independencia, Villa del Parque, Los Nogales y 2 de Abril. Se aguarda que próximamente comiencen labores similares en Villa Podio. Luego de recorrer el lugar, de conversar con vecinos y con personal técnico a cargo de la obra, Luis Castellano explicó: “Estamos en calle Deán Funes, en una de las entradas principales al barrio 2 de Abril. Recuerdo haber caminado mucho con los vecinos del lugar y el reclamo permanente era pavimentar”. “Por acá pasa el transporte público todos los días, lleva y trae chicos, docentes, mamás y papás a las escuelas. En esta misma calle está el DIAT, institución que atiende a chicos con diversos problemas. Está también la institución Vistiéndonos de Sol; una serie de implicancias que hacen que esta arteria tenga una importancia muy particular”.



RESPUESTAS

“Estamos contentos de poder ir dando respuestas. Todo esto tiene mucho valor en el sentido de potenciar la calidad de vida de un barrio. La obra de pavimento termina de transformar un sector, y si bien es costosa, estamos orgullosos que tantos vecinos, de a poco y en cuotas, puedan ir pagándola”; amplió Luis Castellano.



UNA OBRA FEDERAL

“Estamos avanzando en un plan para toda la ciudad con 130 cuadras de pavimento que implica una importante cantidad de barrios y de manera paralela. Las obras se vienen ejecutando en Malvinas Argentinas, Villa Aero Club y Villa Los Álamos, terminando barrio Italia, ahora comenzando en el 2 de Abril, y próximos a ingresar en el Villa Podio. Es bien federal la obra y esto es lo que nos propusimos cuando avanzamos con el plan”.



IMPORTANCIA DE LAS VECINALES

El primer mandatario resaltó la importancia del vínculo entre vecinales para saber qué necesidades son las primeras a resolver: "Aquí y en otros lugares vemos un trabajo muy importante de las Comisiones Vecinales en el vínculo con los vecinos para traernos las demandas”. “Venimos con un muy buen ritmo. El clima nos está ayudando a avanzar firmemente. En este sentido, quiero agradecer al personal del área, a Bárbara Chivallero y su equipo. La verdad es que la calidad de la obra es muy buena”.



SE TRABAJA EN

UN NUEVO PLAN

“De a poco vamos proyectando nuevos sectores. Estamos trabajando en un nuevo plan para el próximo año. Como todo tiene sus plazos porque necesita un presupuesto, hay pedidos de distintos sectores de los cuales hemos tomado debida nota, pero con la tranquilidad de que va ir llegando a todos los barrios de la ciudad”;concluyó el Intendente. Por su parte, Bárbara Chivallero, secretaria de Obras y Servicios Públicos, en el marco de la recorrida manifestó: "Estamos ubicados en calle Deán Funes, entre Fader y Actis, en las etapas preliminares de una obra muy esperada por los vecinos. Estamos convencidos que va a transformar todo este espacio, uno clave, donde conviven varias instituciones, dotándole de calidad al espacio público”. “Este lugar va a ganar en seguridad, en transitabilidad y en conectividad ya que se va a terminar convirtiendo, con estas obras, en el acceso principal del barrio”. "No son obras aisladas. Tenemos varios frentes. Estamos en barrio Los Nogales y próximos a habilitar algunas cuadras en el Italia. En Villa del Parque se ejecuta en simultáneo una obra de pavimento y desagües. Ahora, aquí en el 2 de Abril, y ya trabajando en el próximo barrio que va a ser Villa Podio”. La funcionaria local rescató el trabajo que se está haciendo con los equipos municipales en la coordinación de todos estas labores para poder garantizar este ritmo sostenido de obra. Por último, Alcides Ocampo, vecino del lugar, relató cómo está viviendo la llegada del pavimento frente a su domicilio: “Es una obra muy esperada. Significa mucho para todo este sector del barrio ya que va a mejorar la circulación de los vecinos -sobre todo en días de lluvia-, y también va a mejorar la circulación de la Policía y las ambulancias”. “Es uno de los principales accesos al barrio. Tiene circulación constante y por eso me pareció un acierto avanzar con este sector en particular”.