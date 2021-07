Recupero de motosierra robada

Cuando un hombre de 43 años de edad, residente en una vivienda sita en la calle Lavalle al 200 de la localidad de Ramona, por problemas de salud no se hallaba en la misma, la finca quedó al cuidado de una vecina de dicha población.

Y en un momento la mujer le hizo conocer que habían sustraído una motosierra, a la vez que se deslizó que podría resultar autor de la maniobra delictiva, un sujeto que mora no lejos de dicho lugar.

En la investigación del ilícito, se realizó una acción policíaca en la que se llevó a cabo el secuestro de dicha máquina, y a la identificación de César María Leandro A., de 45 años.



PORNOGRAFIA INFANTIL

EN SAN VICENTE

Personas de alguna manera vinculadas a vecinos de la localidad de San Vicente, hicieron conocer detalles de un allanamiento por tenencia de pornografía infantil, que involucraría a una menor de edad.

Se comentó que la investigación corrió por cuenta de la Agencia de Investigación de Violencia de Género Sexual y Familiar, en el contexto de acciones llevadas adelante en varias poblaciones.

Como objetivo trascendió que se buscaron dispositivos electrónicos con información de interés para la causa, aunque en una requisa en la vivienda que habita el acusado el resultado habría sido negativo.

Aunque sí se habrían incautado preservativos, pastillas de estimulación, geles íntimos y un cuaderno con inscripciones.

Al respecto LA OPINION trató de obtener información oficial, y como respuesta se obtuvo que la directora de la referida Agencia manifestó que "no hay absolutamente nada al respecto".