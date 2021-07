Victoria para confirmar un buen presente

En un torneo que para Atlético tuvo momentos de mucha irregularidad, el cierre de la primera rueda lo encontró festejando llegar a puestos de clasificación, por diferencia de gol, pero ilusionado en afianzar un crecimiento paulatino para alcanzar objetivos importantes. Fue con el 2 a 0 sobre Brown de Adrogué, en base una vez más al buen nivel de sus delanteros que supieron capitalizar las pocas opciones claras que se le presentaron para darle tres puntos vitales a su equipo.

El partido tuvo, en la mayor parte de su desarrollo, mucha paridad. En el primer tiempo le costó, al menos hasta el gol, gran sacrificio a Atlético tratar de imponer su estrategia. De hecho fue el equipo bonaerense el que insinuó estar mejor parado y con un trato del balón más prolijo, aunque jugando lejos de Sara.

El equipo de Otta, no obstante, siempre estuvo tranquilo por la firmeza en el fondo. De Soloa para atrás, con una pareja de marcadores centrales que evidentemente se ha afianzado con González y Piñero, y con laterales que ganan y pierden en duelos individuales, pero que lo mismo generan cuando pasan al ataque. Además, en este duelo fue importante su arquero porque Guillermo Sara logró mantener el cero con una gran intervención en el cierre del primer tiempo.

La diferencia de los primeros 45 minutos estuvo en el minuto 28, cuando Atlético salió rápido de contragolpe desde su última línea buscando a Esquivel. El oriundo de Cañada Rosquín metió una gran corrida por el sector izquierdo, dejó parado al marcador Bazán, y metió el centro buscando a Bieler, que no consiguió conectar de primera, buscó un control largo saliendo del área chica y de zurda con un remate bajo dejó sin chances a Martín Ríos.

En el segundo tiempo el equipo rafaelino tuvo un par de sofocones en los minutos iniciales, sobre todo con centro rasante de derecha a izquierda de Sproat que cruzó el área chica y no llegó a conectar ningún jugador de Brown. Pero luego, paulatinamente controló a un rival que si bien fue sumando gente en ataque con los cambios (entre ellos el ex Atlético Leonardo Acosta) no pudo acorralar al dueño de casa.

Para la Crema la clave era poder encontrar un buen último pase para que los atacantes puedan aprovechar los espacios que la visita iba dejando en su necesidad de adelantamiento. Por eso Otta ordenó el ingreso de Giménez por el juvenil Luna.

En definitiva, para sellar el resultado no hizo falta esa circunstancia en el juego, porque Esquivel se encargó por sí solo de poner la rúbrica a una excelente acción individual. Como en el primer tiempo lo había hecho en el sector izquierdo, esta vez corrió por el centro del campo en línea recta y, entrando en la media luna (luego de trabar con el intento desesperado de un defensor), la pelota le quedó servida para el remate. Con mucha tranquilidad y jerarquía en la definición, puso la pelota contra el palo izquierdo de Ríos, que quedó indefenso.

A esa altura, el 2 a 0 parecía algo exagerado, aunque en los 20 minutos finales el conjunto rafaelino sumó a la solidez algunos momentos de buen fútbol para consolidar la victoria. Inclusive Portillo tuvo una chance clara para aumentar, pero esta vez ganó Ríos conteniendo el remate.

De esta manera, Atlético cierra la primera mitad de la competencia con 10 puntos sumados de los últimos 12 y cuarto, en zona de clasificación, por diferencia de gol. Lógicamente, es para disfrutarlo pero con mesura. El propio equipo de Otta sabe de sus vaivenes y limitaciones, en un torneo donde hay muchos postulantes para pocos premios. El sábado, cuando reciba a San Martín de San Juan (nuevamente a las 15.30) en el inicio de la segunda rueda, tratará de seguir confirmando que parece haber encontrado la estabilidad tan buscada.