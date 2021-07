Lo madrugaron y no reaccionó

Unión de Sunchales perdió nuevamente por el Federal A. El equipo de Adrián Tosetto cayó en Las Parejas ante el local Sportivo 2 a 0 con dos tantos tempraneros, convertidos por Agustín Lavezzi, al minuto de iniciado el encuentro, y por Federico Pizzichini a los 8'. Con este resultado es uno de los 4 equipos que marcha último con 11 puntos, junto a Douglas Haig, Juventud de Gualeguaychú y Crucero del Norte.

El arquero Joaquín Aylagas, de Unión, fue una de las figuras evitando la goleada.



OTROS RESULTADOS

No afloja el puntero Racing de Córdoba, que le ganó 2 a 1 de local a Chaco For Ever con goles de Parodi -p- y Leandro Fernandez, descontando Ibarra para los chaqueños.

Los demás: Gimnasia (CdU) 0 - Central Norte 0; Boca Unidos 1 (Oliva) - Defensores de Villa Ramallo 2 (Artola y Coronel); Juventud de Gualeguaychú 2 (Parada y Reynaga) - DEPRO 1 (Robles); Gimnasia y Tiro 2 (Ivo Chaves -2-) - Sp. Belgrano 1 (Molina).

Principales posiciones: Racing 30 puntos; Gimnasia y Tiro 25; Defensores (VR) 18; Chaco For Ever y Central Norte 18.