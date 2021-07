Güemes sigue firme arriba

Con goles de Federico Boasso (de penal) y Diellos, Güemes de Santiago del Estero derrotó como visitante al Dep. Morón 2 a 0 y sigue liderando con 5 puntos de ventaja la Zona B.

Los demás resultados de ayer fueron: Ferro 1 (Brian Fernández) - Almagro 2 (Nahuel Basualdo y Brahian Cuello). En la Zona A: Mitre 1 (Facundo Suarez) - Chacarita 2 (Nicolás Chavez y Rodrigo Insúa -p-); Agropecuario 0 - Riestra 1 (Walter Acuña).

Hoy a las 15 juegan Instituto vs. San Telmo (Zona B); Quilmes vs. Belgrano; 15.10 Maipú vs. Gimnasia de Mendoza y 21.10 Tigre vs. San Martín de Tucumán (Zona A).

Posiciones Zona B: Güemes 33; Barracas 28; Almagro 26; Atlético Rafaela 24 (+5); I. Rivadavia 24 (+3); Defensores 24 (+2); Gimnasia Jujuy 24 (+2); Brown Adrogué 24 (+1); Morón 24 (-2); Ferro 23; Tristán Suárez 22; All Boys 21; San Telmo 20; Instituto y Santamarina 19; San Martín 16; G. Brown 14; V. Dálmine 12.

Posiciones Zona A: Alte. Brown 29; Tigre 28; Gimnasia 27; Atlanta y San Martín 26; Quilmes 25; Alvarado 22; Agropecuario y Belgrano 21; Chacarita y Temperley 20; Estudiantes Río Cuarto 19; Riestra y Estudiantes 18; Maipú y Mitre 16; N. Chicago 9.