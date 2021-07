Agenda de los argentinos en los Juegos Olímpicos

Las selecciones de fútbol y básquetbol junto con los equipos de handball y hockey sobre césped son algunas de las esperanzas argentinas en los Juegos Olímpicos de Tokio y a ellos se les suman los deportistas, Paula Pareto, Delfina Pignatello y Diego Schwartzman, entre otros. La competencia se iniciará el próximo viernes 23 de julio, se disputará hasta el domingo 8 de agosto y de la misma participarán en total 179 deportistas representando a la Argentina.



Este es el detalle de días y horarios de las participaciones argentinas

Jueves 22 de julio

– 07.30 Fútbol masculino: Argentina vs. Australia.



Viernes 23 de julio



- 08.00 Ceremonia de apertura

- 20.30 Tiro: Fernanda Russo / clasificación carabina 10m

- 21.00 Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes y Gastón Alto / fase preliminar

- 22.00 Voley de playa: Azaad/Capogrosso vs Alison/Alvaro F. (BRA)

- 22.15 Taekwondo masculino: Lucas Guzmán / Ronda 16 -58kg

- 22.40 Handball masculino: Argentina vs. Francia

- 22.50 Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro / scull doble ligero

- 23.00 Judo femenino: Paula Pareto / Eliminatorias -48kg

- 23.00 Voley de playa: Gallay/Pereyra vs Agatha/Duda (BRA)

- 23.00 Ciclismo en ruta: Eduardo Sepúlveda



Sábado 24 de julio

- 00.00 Boxeo: Mirco Cuello – preliminares peso pluma

- 00.15 Hockey masculino: Argentina vs. España

- 02.20 Vóley masculino: Argentina vs. Rusia

- 07.00 Boxeo masculino: Brian Arregui / Preliminares 63-69 kg

- 08.30 Natación: Virginia Bardach / Eliminatorias 400 medley

- 19.00 Surf masculino: Leandro Usuna / Ronda 1 y 2

- 21.00 Tiro: Melisa Gil y Federico Gil / Skeet

- 22.00 Gimnasia artística femenina: Abigail Magistrati / clasificación

- 23.00 Vóley femenino: Argentina vs. Estados Unidos



Domingo 25 de julio

- 00.05 RS:X masculino: Francisco Saubidet / carrera 01

- 00.05Laser radial: Lucía Falasca / carrera 01

- 00.05 RS:X – windsurf masculino / carrera 02

- 00.05 Láser radial / carrera 02-00.05 RS:X – windsurf masculino / carrera 03

- 00.15 Hockey femenino: Argentina vs. Nueva Zelanda

- 02.35 Láser: Francisco Guaragna / carrera 01

- 03.05 RS:X – femenino: Celia Tejerina / carrera 01

- 03.05 Láser / carrera 02-03.05 RS:X femenino / carrera 02

- 03.05 RS:X femenino / carrera 03

- 03.10 Gimnasia artística femenina: Abigail Magistrati / clasificación

- 04.30 Fútbol masculino: Argentina vs. Egipto

- 07.00 Hockey masculino: Argentina vs. Japón

- 07.59 Natación femenina: Julia Sebastián / Eliminatorias 100m pecho

- 08.20 Gimnasia artística femenina: Abigail Magistrati / clasificación

- 08.39 Natación femenina: Delfina Pignatiello / Eliminatorias 400 libre

- 19.00 Surf masculino: Leandro Usuna / Ronda 3

- 21.00 Esgrima femenino: Belén Pérez Maurice / Sable tabla de 64

- 22.00 Tiro: Melisa Gil y Federico Gil / Skeet

- 22.30 Rugby Seven: Argentina vs Australia

- 22.40 Handball masculino: Argentina vs. Alemania.



Lunes 26 de julio

- 00:05 Láser / carrera 03

- 00.05 RS:X – femenino / carrera 04

- 00.05 RS:X – femenino / carrera 05

- 00.05 Láser / carrera 04-00.05 RS:X – femenino / carrera 06

- 00.36 Boxeo: Francisco Verón / Preliminares peso medio

- 01.40 Básquet masculino: Argentina vs. Eslovenia

- 02.35 Láser radial / carrera 03

- 03.05 RS:X – masculino / carrera 04

- 03.05 Láser radial / carrera 04-

- 03.05 RS:X – masculino / carrera 05

- 03.05 RS:X – windsurf / carrera 06

- 05.00 Boxeo: Ramón Quiroga / Preliminares peso mosca

- 05.30 Rugby Seven: Argentina vs Nueva Zelanda

- 07.00 Hockey femenino: Argentina vs. España

- 08.32 Natación femenina: Delfina Pignatiello / Eliminatorias 1500m

- 09.30 Vóley masculino: Argentina vs. Brasil

-18.30 Triatlón femenino: Romina Biagioli

- 21.00 Vóley femenino: Argentina vs. Rusia

- 21.30 Hockey masculino: Argentina vs. Australia

- 22.00 Rugby Seven: Argentina vs Corea del Sur

- 23.00 Judo Masculino: Emmanuel Lucenti / Eliminatorias -81kg

- 23.00 Voley de playa: Gallay/Pereyra vs Bansley/Brandie (CAN).



Martes 27 de julio

- 00:05 Láser radial / carrera 05

- 00.05 49er FX- Sol Branz y Victoria Travascio / carrera 01

- 00.15 Láser – carrera 05

- 00.15 49er FX / carrera 02

- 01.00 Boxeo femenino: Dayana Sánchez / Preliminares 57-60 kg

- 01.05 Finn – Facundo Olezza / carrera 01

- 01.05 Láser radial / Carrera 06

- 01.05 Láser / Carrera 06

- 01.05 49er FX / Carrera 03

- 01.05 Finn / Carrera 02

- 03.00 Ciclismo de montaña: Sofía Gómez Villafañe

- 09.00 Voley de playa: Azaad/Capogrosso vs Brouwer/Meeuwsen (NED)

- 23.30 Ciclismo en ruta: Eduardo Sepúlveda / Contrarreloj.



Miércoles 28 de julio

- 00:05 RS:X – masculino / Carrera 07

- 00:05 Finn / Carrera 03

- 00:15 RS:X – femenino / Carrera 07

- 00.15 RS:X – masculino / Carrera 08

- 00.15 RS:X –femenino / Carrera 08

-00.15 Finn – Carrera 04

- 00.15 RS:X – masculino / Carrera 09

- 00.15 RS:X – femenino / Carrera 09

- 01.47 Canotaje slalom: Lucas Rossi / Eliminatorias K1

- 02.00 Ciclismo ruta: Eduardo Sepúlveda / Contrarreloj

- 02.20 Vóley masculino: Argentina vs. Francia

- 02:35 Nacra 17: Santiago Lange y Cecilia Carranza / Carrera 01

- 02:50 470 femenino: Belén Tavella y Lourdes Hartkopf / carrera 01

- 02:50 49er FX femenino- / carrera 04

- 02-50 Nacra 17 – Carrera 02

- 02.50 49er FX femenino / Carrera 05

- 02.50 470 / Carrera 02

- 02.50 Nacra 17 / Carrera 03

- 02.50 49er FX femenino / carrera 06

- 04.00 Handball masculino: Argentina vs. Noruega

- 07.00 Hockey femenino: Argentina vs. República Popular de China

- 07.52 Natación femenina: Julia Sebastián / Eliminatorias 200m pecho

- 08.00 Fútbol masculino: Argentina vs. España

- 08.00 Voley de playa: Gallay/Pereyra vs Wang/X.Y. Xia (CHN)

- 21.00 Vóley femenino: Argentina vs. Italia

- 21.30 Hockey masculino: Argentina vs. India

- 22.00 BMX Racing: Exequiel Torres / Cuartos de final

- 23.00 Voley de playa: Azaad/Capogrosso vs Lucena/Dalhausser (USA).



Jueves 29 de julio



- 00:05 Láser / carrera 07

- 00:05 470 / carrera 03

- 00:05 Nacra 17 / carrera 04

- 00:15 Láser radial / carrera 07

- 00.15 Nacra 17 / carrera 05

- 01:05 RS:X – femenino / carrera 10

- 01.05 Láser masculino / carrera 08

- 01.05 470 femenino / carrera 04

- 01.05 Láser radial /carrera 08

- 01.05 RS:X – femenino / carrera 11

- 01.05 Nacra 17 / carrera 06

- 02:35 Finn / carrera 05

- 02.35 RS:X – femenino / carrera 12

- 03:20 RS:X – masculino / carrera 10

- 03.20 Finn / carrera 06

- 03.20 RS:X – masculino / carrera 11

- 03.20 RS:X – masculino / carrera 12

- 07.02 Natación Femenina: Delfina Pignatiello / Eliminatorias 800m-

- 07.50 Natación masculina: Santiago Grassi / Eliminatorias 100m Mariposa

- 08.00 Voley de playa: Gallay/Pereyra vs Wang/X.Y. Xia (CHN)

- 08.30 Hockey femenino: Argentina vs. Japón

- 09.00 Básquet masculino: Argentina vs. España

- 21.00 Handball masculino: Argentina vs. Brasil.



Viernes 30 de julio



- 00:05 Láser radial – femenino / carrera 09

- 00:15 470 femenino / carrera 05

- 00.15 Láser radial / carrera 10

- 00.15 470 – femenino / carrera 06

- 02:35 Láser masculino / carrera 09

- 02:50 49er FX – femenino / carrera 07

- 02.50 49er FX – femenino, carrera 08

- 02.50 Láser – masculino / carrera 10

- 02.50 49er FX – femenino / carrera 09

- 04.20 Vóley masculino: Argentina vs. Túnez

- 07.00 Hockey masculino: Argentina vs. Nueva Zelanda

- 07.02 Natación masculino: Santiago Grassi / 50 metros

- 21.40 Atletismo: Germán Chiaraviglio / Clasificación salto con garrocha

- 23.30 Hockey femenino: Argentina vs. Australia



Sábado 31 de julio

- 00:05 Finn – masculino / carrera 07

- 00:05 49er FX – femenino / carrera 10

- 00:05 Nacra 17 / carrera 07

- 00.05 49er FX – femenino / carrera 11

- 00.05 Nacra 17 / Carrera 08

- 00.05 Finn – masculino / carrera 08

- 00.05 49er FX – femenino / carrera 12

- 00.05 Nacra 17 / carrera 09

- 02.20 Vóley femenino: Argentina vs. Turquía

- 02:33 RS:X – femenino / carrera por la medalla

- 03:33 RS:X – masculino / carrera por la medalla.

- 21.40 Atletismo: Belén Cassetta / 3.000 con obstáculos– clasificación



Domingo 1° de agosto

- 00:05 470 – femenino / carrera 07

- 00:05 Nacra 17 / carrera 10

- 00:15 Nacra 17 / carrera 11

- 00.15 470 – femenino / carrera 08

- 00.15 Nacra 17 / carrera 12

- 01.40 Básquet masculino: Argentina vs. Japón

- 02.15 Handball masculino: Argentina vs. España

- 02:33 Láser / carrera por la medalla

- 03:05 Finn masculino / carrera 09

- 03:33 Láser radial – femenino / carrera por la medalla

- 03.33 Finn – masculino / carrera 10

- 09.40 Vóley masculino: Argentina vs. Estados Unidos

- 20.30 Tiro: Alexis Eberhardt / carabina en tres posiciones 50m

- 21.30 Canotaje: Brenda Rojas / Eliminatorias K1 200m

- 22.21 Canotaje: Agustín Vernice / Eliminatorias K1 1000



Lunes 2 de agosto

-00:05 470 – femenino / carrera 09

-00.05 470 – femenino / carrera 10

-02:33 49er FX – femenino / carrera por la medalla

-04.20 Vóley femenino: Argentina vs. China



Martes 3 de agosto

- 02:33 Finn – masculino / carrera por la medalla

- 03:33 Nacra 17 / carrera por la medalla

- 07.00 Equitación: José Larocca / Clasificación individual

- 18.30 Natación de aguas abiertas: Cecilia Biagioli / 10 km maratón de natación

- 19.30 Golf: Magdalena Simmermacher / Ronda 1

- 21.30 Canotaje: Rubén Rézola / Eliminatorias K1 200m



Miércoles 4 de agosto

- 03:33 470 – femenino / carrera por la medalla

- 19.30 Golf: Magdalena Simmermacher / Ronda 2



Jueves 5 de agosto

– 01.00 Pentatlón moderno: Sergio Alí Villamayor – Esgrima

– 19.30 Golf: Magdalena Simmermacher / Ronda 3

– 23.00 Lucha masculina: Agustín Destribats / octavos de final 65kg.



Viernes 6 de agosto

– 02.30 Pentatlón moderno: Sergio Alí Villamayor – Natación, salto y laser run

– 07.00 Equitación: Argentina / Clasificación individual

– 19.00 Maratón femenino: Marcela Gómez

– 19.30 Golf: Magdalena Simmermacher / Ronda 4.



Sábado 7 de agosto

– 19.00 Maratón masculino: Joaquín Arbe y Eulalio Muñoz.



Domingo 8 de agosto

– 08.00 Ceremonia de clausura.