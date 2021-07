La escritora Claudia Piñeiro ganó el premio Dashiell Hammett

La escritora argentina Claudia Piñeiro ganó este pasado viernes el premio Dashiel Hammett, el galardón de mayor prestigio del género policial que se entrega anualmente en el festival Semana Negra de Gijón, por su última novela "Catedrales". El jurado lo decidió de manera unánime y así la sumó a los otros diez autores argentinos que lo ganaron en ediciones anteriores.

En "Catedrales", Claudia Piñeiro ahonda con maestría en los lazos familiares, en los prejuicios sociales y en las ideologías e instituciones que marcan los mundos privados, y nos entrega una novela conmovedora y valiente. El libro se desarrolla con las claves del género negro a partir de una trama de investigación criminal que sirve de base para desnudar las presiones de la religión y la familia sobre la vida privada de las personas.

Se trata de “una novela negra no canónica en la que, de forma coral, cada personaje aporta su versión a la construcción de una historia que va adquiriendo una dimensión extraordinaria”, explicó el jurado durante el festival que en esta edición recobró la presencialidad bajo estricto protocolo por la pandemia de covid-19. Y agregó: "'Catedrales' es una novela comprometida con las más duras situaciones que puede afrontar una mujer a causa de la hipocresía y los prejuicios religiosos".

La escritora oriunda de Burzaco, provincia de Buenos Aires, ha utilizado el hallazgo del cuerpo descuartizado de una niña en un crimen que no fue resuelto para situarse 30 años después en la vida de una familia que sigue buscando las respuestas que el Estado no le da.

El tema del libro “puede ser la historia de cualquier país que no tenga en cuenta los crímenes que se perpetran sobre las mujeres y otras disidencias”, manifestó Piñeiro en Gijón sobre el personaje de Ana, la niña asesinada, luego de que se diera a conocer su nombre como ganador del premio principal del festival de novela negra más importante de habla hispana.

En ediciones anteriores han sido premiados, entre otros argentinos, Rolo Díez, Raúl Argemí, Ricardo Piglia, Marcelo Luján, Juan Sasturain y Guillermo Saccomanno, este último en dos oportunidades (1977 y 2013), y a quien Piñeiro reconoce como uno de sus maestros.

La Semana Negra de Gijón se celebra al aire libre desde hace 34 años en Gijón, una ciudad de 250.000 habitantes en la costa del Mar Cantábrico. Es el único festival cultural de Europa que se celebra durante nueve días junto al mar en medio de una feria de atracciones, con puestos de venta de libros, bebidas y comidas y escenarios para conciertos de grupos musicales.

Fue fundada hace 33 años, en 1988, por el escritor Paco Ignacio Yaibo II, actualmente director del Fondo de Cultura Económica de México, cuando presidía la Sociedad de Escritores Policíacos que creó el premio Hammett en homenaje al que se considera creador del género negro.