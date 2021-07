Sergio Loyola: "Es momento de que los ciudadanos con inquietudes nos involucremos en política"

La pandemia trajo aparejadas diferentes problemáticas y la necesidad de analizar y ser protagonistas de la realidad. Esta es la mirada de Sergio Loyola, abogado, mediador, fotógrafo profesional y padre de cinco hijos, que tomó la decisión de participar y sumarse para encabezar la lista Avanza del Partido Socialista, una de las propuestas que se presentará para las próximas elecciones internas por el Frente Progresista, con miras a sumar nuevas voces y renovar la política local.

Sergio Loyola tiene 43 años, integró en la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz el equipo del Nodo Rafaela, teniendo a cargo funciones en defensa del consumidor, regularización dominial y los trámites de personería jurídica. "Esta experiencia me permitió conocer de cerca un modo de gobernar, de trabajar y de gestionar, de cara a la ciudadanía, con cercanía, descentralizando trámites y con una fuerte apuesta de un Estado presente. Mi tarea y mi trabajo a lo largo de las gestiones de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, me acercaron al proyecto del Frente Progresista Cívico y Social. A mí no me lo contaron, lo viví y lo presencié todos los días. Y asistí a la realización de obras públicas para Rafaela pensadas desde la planificación estratégica, la inversión permanente y la generación de programas para transformar la vida de las personas. Con dignificación y reconocimiento de los derechos de trabajadores, como nunca antes en la historia de Santa Fe", manifiesta.

Formado en la Universidad Católica de Santa Fe, de la que egresó como abogado, especializándose luego como medidador, hijo de una familia vinculada al derecho, está convencido de que más que nunca es necesario renovar la política. Quienes tuvimos acceso a la formación, a estudiar, a trabajar, y vemos –sobre todo en este último tiempo– las profundas desigualdades que se generan, sentimos la necesidad de realizar nuestro aporte. Hoy más que nunca es necesario pasar de ser testigos de una realidad que no nos gusta, a protagonistas para transformarla", agrega.

"Esta decisión implicó meditar mucho. En distintas oportunidades sentí que podía trabajar y aportar para Rafaela. Lo conversé con mi familia, con mis amigos y tomé la decisión, convencido de un proyecto en el que creo. Me considero un padre presente, y quiero que los hijos de los vecinos de Rafaela tengan las mismas oportunidades que tuvieron los míos. Por eso doy este paso", señala Loyola.

En relación a la decisión que lo llevó a sumarse expresa que "la lista que encabezo está integrada por personas jóvenes, que se han sumado recientemente al partido socialista, y también por referentes con experiencia y recorrido en salud, educación, urbanismo, economía, infancias y juventudes, cultura, labor legislativa. Esto hace que hoy trabajemos para consolidar un equipo, más allá de un escenario electoral inmediato, donde no queremos que nuevamente la grieta se exprese en las urnas, sino que se visualicen nuevas opciones y propuestas para llevar un mayor equilibrio y representación al Concejo. Tenemos que trabajar mucho en el presente y, hacia adelante, unir toda la fuerza para que en Rafaela haya un cambio de signo político. Para nuestro equipo el desafío va mucho más allá de las elecciones de septiembre, y en ese sentido está puesto nuestro gran compromiso".



RAFAELA AVANZA

Lo acompañan Analía Marzioni (integrante del equipo del diputado Pinotti, maestra de música, escritora), el médico Santiago Gaspoz (médico de atención primaria en un centro de salud barrial de Rafaela, ex director del Hospital y ex Coordinador de la Región 2 del Nodo Salud durante el gobierno de Antonio Bonfatti), Natalia Heit (que integró el Gabinete Joven durante la gestión de Miguel Lifschitz y además es emprendedora), Luis Ceballos (paramédico, ex sub coordinador del sistema integrado de emergencias 107 durante el gobierno de Miguel Lifschitz), junto a Valeria Carrizo (una joven docente y directiva, comprometida en su formación con políticas sociales), Gustavo Poggi (referente del ámbito del teatro y la cultura y empleado de una empresa ganadera local) y Fernanda Lung (docente y directiva con larga experiencia y trayectoria en educación).

Entusiasmado manifiesta que "venimos trabajando en ideas y proyectos, para sumar y aportar desde la experiencia y desde la innovación, nuevas propuestas para renovar el Concejo Municipal. También, preparándonos en una de las funciones que son esenciales para el rol de un concejal: controlar al departamento Ejecutivo Municipal, que es quien maneja un presupuesto de más de 4 mil millones de pesos, dinero público de todos los rafaelinos. Entre las principales temáticas nos interesan las de trabajar por una ciudad con más oportunidades, donde el desempleo creciente y el golpe que han sufrido en el contexto de pandemia los sectores de la economía y la producción, se vean acompañados por políticas de gobierno concretas. Es imprescindible un mayor apoyo al sector productivo, que tanto aporta y tiene que ver con la identidad de nuestra ciudad. También, el modo en que se debe organizar y gestionar la post pandemia, desde el punto de vista de la salud pública. Queremos una ciudad donde se revisen las políticas asistencialistas y se lleven adelante e impulsen programas integrales de formación, capacitación y generación de empleo genuino. La desocupación impacta fundamentalmente en las y los jóvenes. Nuestra ciudad debe construir un modelo de trabajo donde se garanticen políticas sostenidas. Lo mismo con el tema de vivienda y acceso al derecho a una vivienda digna, una materia pendiente donde en este último tiempo no hubo avances, mientras 4500 familias tienen déficit de vivienda y habitacional".

Loyola agregó que "es necesario también, avanzar en los modos de organización de los espacios de uso público. Hay una carencia en algunos sectores de Rafaela de espacios verdes de calidad, y es necesario un plan urbanístico que revea y plantee respuestas a esto. Y sin dudas, repensar nuevas formas de economía sustentable, agroecología y nuevas formas para el cuidado ambiental. Es indignante para nosotros ver que mientras la ciudadanía la está pasando muy mal, el gobierno provincial, vinculado de manera directa con nuestra ciudad -ya que el gobernador Perotti es rafaelino -, guarde más de 65 mil millones de pesos en cuenta corriente y plazo fijo. Es una medida que poco tiene que ver con las que llevaron adelante Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, que ejecutaron el presupuesto y concretaron un plan de obra pública inédito en la historia de nuestra provincia. La gente manifiesta su profundo descontento con un peronismo que en este tiempo no ha sabido estar a la altura y dar respuestas".

CLARA GARCIA SENADORA

Recientemente Sergio Loyola tuvo un encuentro de pre candidatos con la candidata del socialismo para el Senado Nacional, la actual diputada Clara García. Queremos desde nuestro espacio acompañar con fuerza la candidatura de Clara García, una mujer con probada experiencia en tareas ejecutivas y legislativa, Que a partir de la pérdida de su compañero Miguel Lifschitz, con quien caminó toda la provincia, supo encauzar el dolor en una gran fortaleza. Su re corrido de vida y su mirada hoy son indispensables para que en el Senado de la Nación haya una propuesta progresista, en línea con el modo de trabajo en el que creemos, que sintetiza valores, capacidad, ideas y experiencia. Todo nuestro apoyo a la candidatura de Clara García, para aportar una voz renovada al Senado de la Nación y cambiar a legisladores que han defendido muy poco los intereses de la ciudadanía santafesina.