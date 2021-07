Boxeo: despojaron a Brian Castaño de un claro triunfo

"Es un gran boxeador, pero le gané". Así de contundente fue Brian Castaño en sus primeras palabras luego del polémico empate con Jermell Charlo por la unificación de cuatro cetros de campeón mundial de los medianos juniors.

Fue una pelea entre boxeadores cuyos méritos midieron desparejamente los tres jueces: 114-113 para el argentino, 114-114 y 117-111 para el estadounidense. Esta última tarjeta, del jurado Nelson Vazquez, fue realmente un despropósito.

"Quiero la revancha. Siento que gané", enfatizó Castaño, que reconoció haber pasado un momento difícil en el combate pero se consideró superior en el desarrollo global de los 12 rounds.

"Me pegó y me dejó sentido en el 10°, y al principio del 11° me tocó otras dos veces, pero siempre me sentí en control de la pelea. Le coloqué buenas manos y sé que le gané", analizó el bonaerense, de 31 años de edad, que se animó a repetirlo en un buen inglés y con sentido del humor, a pesar de la bronca por no haber sido reconocido por los jurados tal lo dado a conocer por La Nación.

Sobre el momento crítico que vivió en ese 10° asalto, el argentino relató que "veía todo cruzado. Se me movía todo. Tenía un ojo para la derecha y otro para la izquierda. No los podía poner juntos. Pero estaba bien preparado físicamente y pude pasar el momento. Si no, ante un pegador como Charlo, te vas al piso".

Con mucho amor propio, el argentino se mantuvo en pie, soportó otros embates de su rival e incluso cumplió con el pedido de su padre y entrenador, Carlos Castaño, en el descanso del 11° al 12° y último asalto: "tratá de terminar parado".

No sólo eso: terminó los últimos 30 segundos intercambiando golpes con Charlo a todo o nada.

Con este resultado, el argentino mantiene su invicto, ahora de 17 triunfos, 12 KO y 2 empates, y conserva su cinturón de campeón de la Organización Mundial de Boxeo. Charlo, en tanto, sigue siendo campeón del Consejo, la Asociación y la Federación Internacional de Boxeo, con una marca de 34 victorias (18 KO), 1 derrota y 1 empate.

Por otra parte, no sería de extrañar un combate revancha, según lo tendría en carpeta la empresa promotora, que cuenta a ambos pugilistas entre sus representados.