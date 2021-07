Chodos dijo que "Argentina está muy bien encaminada"

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Sergio Chodos, el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró que el país está "muy bien encaminado" en las negociaciones, mientras anticipó que el acuerdo con el organismo "va a necesitar un nivel de debate y revisión tanto externa como interna", por lo que será evaluado en el Congreso de la Nación."No nos ponemos una fecha específica. Cuanto antes lo tengamos, mejor", enfatizó, mientras aclaró que debe ser "dentro de un esquema al que le sirva a la Argentina para que sea parte de una solución y no del problema".De ese modo, el funcionario destacó la "importancia de llegar a un acuerdo que responda a las necesidades e intereses de los argentinos".Chodos remarcó que "un deudor que no puede pagar no es bueno para un acreedor tampoco"."Lo importante es ver por dónde pasa el foco", analizó, al tiempo que afirmó que "el nivel de deuda insostenible de la Argentina está claro".En ese sentido, aseguró que "uno tarda más en reconstruir y renegociar que el proceso de endeudamiento en sí" y apuntó a "la necesidad de encontrar un consenso interior y exterior respecto de cómo seguir"."Se van generando instancias. Una cosa es un entendimiento más general y otra cosa es el acuerdo final aprobado y efectivo. En esa dirección trabajamos en acelerar en la medida de lo posible", indicó."El tema de que pase por el Congreso es para que la sociedad tenga una discusión amplia, para entender que esto va a definir el futuro de la Argentina de por lo menos los próximos diez o quince años", puntualizó.Recientemente, el FMI señaló que negocia con la Argentina un Programa de Facilidades Extendidas a diez años de plazo, en el marco de una deuda que supera los US$ 44.000 millones.El vocero del organismo multilateral, Gerry Rice, explicó que ese tipo de acuerdos, a diferencia del "stand by", son a plazos más largos, aunque "con condiciones más estrictas en materia de reformas estructurales de la economía".