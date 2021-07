Sandra Cappello: "Es muy pronto para pensar en aumentar la presencialidad"

El segundo semestre del año genera expectativas respecto de la situación sanitaria, que parece estar más controlada, a partir del aumento de personas vacunadas y de las medidas que se aplicaron en su momento y dieron resultados.

También, la gran parte de la población que cumple con las medidas preventivas, ayudan a que los contagios hayan bajado. Esto, a su vez genera interrogantes respecto a si después de las vacaciones de invierno, la presencialidad en las escuelas puede aumentar y el sistema de burbujas ir desapareciendo.

Sobre el particular, la médica infectóloga Sandra Cappello expresó: "Es muy pronto, porque si bien el número de contagios en la ciudad bajó y hay una reducción de la ocupación de camas, la meseta en la cual estamos sigue siendo alta, entre 30 y 40 personas diarias es mucho, y si bien disminuyó el número de ocupación de camas todavía tenemos más del 50% de la terapia intensiva ocupada, por lo tanto el porcentaje es alto para esta ciudad".

"Nosotros tenemos que pensar en lo que pasa en la ciudad y en la región, porque somos un hospital regional y un poco uno tiene que observar lo que pasa en Santa Fe capital y en toda la provincia, donde allí la reducción de casos es menor a la que observamos nosotros acá; eso quiere decir que todavía hay áreas que siguen muy comprometidas, y sobre todo, no se puede tomar una determinación después de las vacaciones de invierno, porque sabemos que probablemente haya un aumento en el número de casos, debido a que la gente se desplazó, visitó familiares, y se relajan muchas veces las medidas", advirtió.

La infectóloga, hizo un análisis del actual contexto epidemiológico local y reflexionó: "Somos muy cautos, vemos que los números de contagios están bajando, la ocupación de camas en el hospital viene bajando; lo mismo que pasó a fines del año pasado y un poco eso nos da como un respiro en este último tiempo, pero también nos lleva a recordar lo que había ocurrido; es decir, tenemos que seguir siendo cautos y seguir cuidándonos, sobre todo en este momento en el que tenemos vacaciones de invierno, día del amigo, el fin de semana largo que pasó y que eso inevitablemente hace que haya movilización y que nos desplacemos de un lugar a otro".

"Yo creo que no se trata de estar totalmente encerrados, algunas actividades se fueron permitiendo y uno tiene que hacerlas con responsabilidad. Creo que si todo se hace de esa manera y nos cuidamos, sumado a que hay un mayor número de personas vacunadas, no debería aumentar, por lo menos tanto, el número de infectados posterior a esta fecha", afirmó.

Sobre la circulación comunitaria en Rafaela, la profesional comentó: "Nosotros tenemos circulación comunitaria de Covid-19 ya desde el año pasado y eso una vez que se instala es muy difícil; hoy por hoy hay circulación comunitaria en todo el país, lo que sí, nosotros tenemos en este último tiempo, ya desde abril a la fecha, es circulación comunitaria de la cepa manaos. Una vez que ingresó, se mantuvo; por eso seguimos todavía con la secuenciación, somos parte de la vigilancia epidemiológica y todos los meses se envían muestras. No se puede enviar una gran cantidad de muestras como nosotros querríamos, pero tenemos una continuidad en el envío de muestras y en el último informe, desde abril a julio, todas las que se mandaron son manaos. Eso explica el comportamiento de este último pico que tuvimos y la cantidad de internados".



LA VACUNACION

Cappello habló del operativo de vacunación y su efecto: "Este aumento del número de casos en personas jóvenes fue fundamentalmente porque el primer grupo que se vacunó fue el de los adultos mayores; vimos que el virus, como pasa siempre, no encuentra personas susceptibles y se desplaza hacia el grupo que sí presenta esas condiciones. Esto nos hace pensar que ahora que se fueron vacunando personas adultas más jóvenes, probablemente se traslade a las edades en las cuales no están inmunizados. Por supuesto que la vacunación es efectiva y se nota en la disminución del número de contagios".