Alerta por el festejo

La doctora Sandra Cappello, fue consultada acerca de las consecuencias que se pueden esperar, luego del festejo multitudinario por el logro de la selección en la Copa América: "Veíamos con mucha preocupación los festejos. Nosotros sabemos que en Buenos Aires hay 15 casos de cepa Delta, que es una variante muchísimo más contagiosa que la manaos, y pensábamos... ojalá no haya ninguno con la variante Delta en ese grupo, y por supuesto con ninguna de las otras variantes. Si lo miramos desde el punto de vista científico, el festejo fue un acto de irresponsabilidad social, y si lo vemos desde el lado del hincha, por supuesto que todos teníamos ganas de salir a saltar y a festejar. Es muy difícil después de tanto tiempo frenar algo que es popular, pero la gente podría haber ido a festejar con barbijo o en auto. Se puede cambiar la forma, pero no es fácil. Esperamos que haya un repunte, lo mismo que pasó con los festejos de Colón, donde suponíamos que se iba a dar un aumento de casos, pero felizmente no fueron tantos como pensábamos".