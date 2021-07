Martín Racca: "Quiero trabajar por Rafaela y brindar mi aporte para la gente de la ciudad"

Asimismo remarcó que "la sociedad es cada vez más compleja, los temas son muy complejos, y tomar una decisión desde una mirada es insuficiente. Esto es lo que nos enseñó la pandemia en el último tiempo", sostuvo Martín Racca, una de las sorpresas que mostró el oficialismo que conduce Luis Castellano en la lista de candidatos a ocupar una banca en el Concejo Municipal.

Sobre fines de la semana pasada, el sector que conduce Luis Castellano oficializó la lista de candidatos con Martín Racca a la cabeza. El médico, que asumió la Subsecretaría de Salud del municipio en los primeros días de marzo del año pasado, se transformó en un referente en los tiempos más complicados de la pandemia.

A diario, durante varios meses de 2020, realizó en vivo el Informe Epidemiológico local, que era lo más esperado por la ciudadanía para ver cómo evolucionaba el Covid-19 en nuestra ciudad. Actualmente, el reporte de casos se hace todos los días mediante placas.

Racca se viste con ambo de médico, una vestimenta que no deja ni para los actos más formales. En épocas de bajas temperaturas, como las que vivimos estos días, se lo ve en el hospital "Doctor Jaime Ferré" vacunando en mangas cortas.

Es amable, aunque de pocas palabras, y detrás del barbijo se vislumbra una sonrisa. No es muy amante de los medios de comunicación y prefiere estar donde más lo necesitan, en este momento en el vacunatorio, aplicando las dosis que llegan a la ciudad.

El primer candidato a concejal en la lista del oficialismo local, habló por primera vez de su decisión y los motivos que lo llevaron a involucrarse más en la vida política.

Le dicen "el galgo" por su contextura física y por su pasión por correr maratón o media maratón. Tiene 44 años, casado, con dos hijas. Anda con su mate y termo a cuesta y parece inagotable. "Disfruto lo que hago, por eso no me canso", explicó en una nota exclusiva con LA OPINION.

Martín Racca contó que su respuesta "es siempre sí ante la mayoría de las propuestas laborales que tuve en mi historia, y tiene que ver con unas experiencias difíciles que me prepararon para, justamente, momentos difíciles".

Sobre esta actitud reflexionó: "Creo que la historia la escriben los valientes, creo que la historia la escriben los audaces, y no los que renuncian o los que tienen dudas. Así que no tengo dudas que voy a hacer una buena gestión en el Concejo".

Con respecto a la decisión de formar parte activa en la campaña expresó que "me siento orgulloso de formar parte de este equipo que trabaja para restituir los derechos que son vulnerados. Este es el camino que hay que seguir, trabajar para el más vulnerable, trabajar para el que más lo necesita".



CAMBIAR LA REALIDAD

En relación a esta decisión, definió que cree en "la política como la herramienta para transformar la realidad y no sólo como la mera administración de los recursos. Creo que la política es el sistema que nos representa y debe ser revolucionaria, tiene que estar para resolver y para generar resultados positivos".

"Sé que la política está bastante golpeada últimamente. Hay un desprestigio, pero si queremos que algo realmente cambie hay que involucrarse y eso es lo que quiero hacer", completó Racca.

Esta vocación y sensibilidad para ayudar a quienes más lo necesitan se fue construyendo a lo largo "del trabajo que realicé como médico en la guardia del Hospital, y sobre todo, como jefe de un centro de salud del barrio más vulnerable de la ciudad. Después de 14 años trabajando en un centro de atención primaria con las personas que prácticamente tienen todos los derechos vulnerados, he aprendido a escuchar mucho. Me siento capacitado para aportar desde este lugar".



ESTUDIAR Y TRABAJAR

La elección de trabajar por los más vulnerables quedó manifestada en la elección de su carrera: "Cuando finalicé la secundaria mi papá quedó sin trabajo. Era desocupado en ese momento y yo soñaba con ser estudiante de medicina".

"Ese sueño me llevó a esforzarme, a buscar la manera de poder estudiar y la única manera era que me pusiera a trabajar; así que trabajé mediodía, mediodía estudié, por eso me llevó muchos años más. Pero lo logré, perseguí mi sueño. Hoy, después de un largo recorrido, considero que la educación es revolucionaria", señaló.

Asimismo, describió que en el último tiempo "mi trabajo estuvo más expuesto, he demostrado capacidad de trabajo, he demostrado llegar temprano e irme último y sobre todo, la capacidad de trabajo en equipo".

"Ninguno de los temas se puede abordar individualmente. La sociedad es cada vez más compleja, los temas son muy complejos, y obviamente tomar una decisión desde una mirada es insuficiente. Esto es lo que nos enseñó la pandemia en el último tiempo", amplió Racca.

"Quiero trabajar por Rafaela. Somos una ciudad destacada por su capacidad de trabajo, su calidad. Veo una ciudad con muchas fortalezas y quiero brindar mi aporte para la gente", finalizó.