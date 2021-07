Mársico solicita una Planta de Oxígeno

A través de un proyecto de Resolución ingresado el último viernes, el concejal demoprogresista Lisandro Mársico pidió al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, que provea y habilite, de manera urgente, el funcionamiento en el Hospital "Dr. Jaime Ferré" de una Planta Generadora de Oxígeno.

En más de una ocasión, la provisión de oxígeno en medio de la pandemia y del aumento de contagios, por ende de demanda de este elemento, es motivo de preocupación, ya que es indispensable que no falte.

En la argumentación del proyecto, se indica que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cinco pacientes con Covid-19 requerirá oxígeno. En casos severos, esto aumenta a tres de cada cinco.

Asimismo, la OMS ha manifestado que un 40% de los contagiados desarrolla una enfermedad leve; otro 40% moderada; un 15% severa (que requiere apoyo de oxígeno); y un 5% crítica; que cuando los casos se disparan en un breve período de tiempo, los sistemas de salud colapsan y pueden llegar a tener dificultades para responder a la demanda de este elemento.

Lisa Smith, perteneciente al programa de dinámicas de mercado de PATH sostuvo: "Necesitamos pensar en el oxígeno tanto como pensamos en la electricidad, el agua u otros servicios básicos..., no puede ser algo que solo nos preocupe cuando está mal, porque cuando está mal, la gente se muere".

Según informó la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) sobre un muestreo realizado el 1° de abril pasado en el que participaron 53 instituciones, 22 públicas y 31 privadas, de un total de 1.046 camas (9% del total de camas de UTI de Argentina), se observó una tasa de ocupación del 93%, de las cuales 57% fueron pacientes Covid-19 con 78% en ventilación mecánica (ARM).

La iniciativa argumenta también, que en los países de ingresos medios y bajos se enfrentan grandes obstáculos para proveer oxígeno a los pacientes. Durante décadas, muchos de estos países descuidaron los sistemas de provisión de oxígeno aún a pesar de que la neumonía constituye en ellos la principal causa de admisión en hospitales.

Y señala que una alternativa viable a los fines de garantizar de manera preventiva la provisión del insumo es la concreción de un sistema PSA: Planta Generadora de Oxígeno, que garantice su suministro, por lo menos hasta superar la demora en llegar el transporte perteneciente a la empresa proveedora. Seguramente se habrá escuchado muchas veces un tema en continuo debate como es el dilema entre la generación de oxígeno medicinal a través de una planta in-situ y el oxígeno medicinal suministrado en botellas o en tanques. En las instituciones hospitalarias modernas se consume gran cantidad de gases medicinales, entre otros el oxígeno, que colaboran en la recuperación de los pacientes. El oxígeno de 98 % a 99,5 % de concentración se ha producido tradicionalmente en grandes plantas mediante el sistema criogénico, pero la técnica PSA (Pressure Swing Adsorption) consiste en someter el aire atmosférico comprimido a un proceso de purificación utilizando filtros específicos y, posteriormente, a separación de sus componentes a través de la adsorción.

El concejal Mársico, en la fundamentación del proyecto de Resolución, hace referencia a que el Hospital "Dr. Jaime Ferré" está a cargo de la atención de los pacientes que han contraído Covid-19 y que necesitan internación. El nosocomio citado precedentemente, de cobertura regional, ha tenido que padecer situaciones muy complejas y de saturación en lo que respecta a la cantidad de camas críticas suficientes para cubrir la gran demanda de pacientes de Rafaela y la zona, que requerían de su atención. Por otra parte, en instancias de plena ocupación de camas en el efector público, el requerimiento de oxígeno es de un camión cada 30 horas, dependiendo entonces de la cantidad de pacientes que tengan la necesidad de este medicamento, la demanda que se le solicite y adquiera a la empresa proveedora; ante una contingencia que pudiera tener el vehículo transportador, demora, o cualquier otro problema en arribar y descargar el oxígeno, la situación se tornaría catastrófica. A su vez, también podría ocurrir que el propio tanque criogénico donde el nosocomio almacena el gas, tenga un desperfecto, generando un gran problema de difícil solución.

Mársico, entiende por todo lo expuesto, que resulta de "vital importancia", que el Hospital "Dr. Jaime Ferré", pueda tener un sistema PSA: Planta Generadora de Oxígeno, ya sea que acceda a la misma mediante su adquisición, alquiler o comodato, no existiendo impedimentos legales para la instalación propuesta; solo depende de la toma de decisión por parte del Ministerio de Salud y de su autorización, ya que, el oxígeno producido solo abastecerá a la Institución de referencia y no será transportado a otra jurisdicción provincial, por lo tanto, no se necesita la autorización del ANMAT.

El edil sostiene, que "son permanentes las advertencias desde áreas gubernamentales de diferentes niveles de Estado, sobre otras cepas que ingresan al país, por lo que, debemos estar preparados, siendo la provisión de oxígeno vital, resultando imprescindible e impostergable asegurar su abastecimiento, y que la nueva opción planteada de poseer una PSA, es segura, además económica y se encuentra dentro de los estándares de calidad respaldados por muchos estudios de campo a nivel internacional e incluso en nuestro país".