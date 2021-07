La bisagra del dólar en los tiempos electorales

El panorama económico en la Argentina, es de complejo análisis y genera diversas opiniones. A su vez, existen problemas estructurales que llevan muchísimos años y siguen aumentando la brecha entre las diferentes clases sociales. Tal como se narra en los libros de historia.Al ser consultado por el actual panorama económico y la influencia de la cotización del dólar, el economista Fernando Camusso expresó: "El comportamiento del dólar tiene inevitablemente un antes y un después de noviembre 2021. La bisagra es electoral. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló suficientes reservas en el primer semestre del año para pasar el invierno. Sabemos además que interviene fuertemente en la plaza bursátil para mantener pisado los únicos dólares libres que existen, aunque restringidos para importadores, que son el "dólar bolsa" (MEP) y el "dólar contado con liqui" (CCL). Además, tanto el BCRA como la Comisión Nacional de Valores, no tienen problemas en lanzar las comunicaciones que hagan falta, de manera de restringir aún más la operatoria, como la Nueva RG895".El economista proyectó que "el dólar se mantendrá pisado por ahora y por lo tanto, está barato. Poder de fuego para pisarlo, hay. La inflación del mes de junio de 3,2% y en baja, aunque en dosis homeopáticas, le da al Gobierno cierto respiro temporal"."El problema vendrá pasado noviembre. Con el fin de la liquidación del agro, las divisas comenzarán a escasear sobre el cierre del año. Actualmente las Reservas Netas se encuentran arriba del USD 7.000 millones. Nuestro sistema de alerta cambiario pone un verde aquí. Por debajo de ese número, comienza el alerta amarillo", indicó Camusso.Luego advirtió que "la clave será lo que suceda en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el uso de los DEGs, dado que el gasto social seguirá en aumento. Un acuerdo de Facilidades Extendidas con FMI será posible seguramente, pero el punto central será ver si el board del organismo permite, o no, la intervención cambiaria con Reservas y que perdure el cepo. Si el mercado percibe dureza allí, el dólar post electoral meterá fuerte presión, y con el nivel de dividas en caída, será muy difícil controlarlo"."Las familias tienen que ir monitoreando estos acontecimientos. El período previo a las elecciones se debe procurar transitarlo lo más dolarizado posible, o con instrumentos de inversión que evolucionen de acuerdo al dólar MEP/CCL", anticipó Camusso, al ser consultado por las posibilidades que tiene una familia tipo ante este panorama incierto.La realidad económica argentina, tiene un eterno problema sin resolver: la inflación, que en este 2021, -año electoral-, ha dejado el peor semestre desde 2016, con grandes desequilibrios que impactarán negativamente para lograr una posible desaceleración en el 2022. Al hablar sobre este tema, el economista manifestó: "El problema, sin resolución inmediata, es la inflación que viene a un ritmo de 50,3% interanual. Sobre todo en alimentos. No hay contención allí".