Flaming S.A: un emprendimiento que apunta a potenciar buenos momentos

Santiago D'Arrigo y los hermanos Lucas y Matías Aimo, son tres jóvenes de 24 años que se asociaron para crear Flaming S.A. un emprendimiento que a partir de 2017 no paró de crecer y de incorporar servicios para brindar una atención de excelencia a sus clientes.

En el espacio de hoy, presentamos a tres amigos que, con tan sólo 24 años de edad, ya se revelan como visionarios en cuestión de negocios.

Se trata de Lucas Aimo, Contador Público Nacional; Matías Aimo, estudiante de Ingeniería Industrial y Santiago D'Arrigo, estudiante de Licenciatura en Administración de Empresas.

Son jóvenes rafaelinos con un gran espíritu emprendedor. En el año 2017 y con una mínima inversión, iniciaron su emprendimiento de servicio de delivery de bebidas y hoy cuentan con dos locales y ofrecen otros servicios.

Santiago y Lucas se hicieron amigos en el primer año de facultad, tenían la idea de emprender algo juntos, luego Lucas le presentó a su hermano Matías y decidieron entre los tres, llevar a cabo este proyecto innovador.

Estos amigos tuvieron una idea y no se detuvieron, la ejecutaron y constantemente siguen revisando el plan de negocio en búsqueda de una mejora continua, con la mirada siempre puesta en generar la más alta experiencia del cliente.

- ¿Qué los impulsó iniciar este negocio? ¿Recibieron algún tipo de asesoramiento?

- Lo que nos impulsó a realizar este proyecto fue el hecho de emprender, de generar ideas y poder verlas materializarse de forma creativa. Vimos una oportunidad de aprovechar lo adquirido en nuestra formación académica y la experiencia que tuvo cada uno trabajando en relación de dependencia. De esta forma diseñamos paso a paso un modelo de negocio centrado en el cliente para ofrecer servicios de calidad y acompañar los momentos de cada rafaelino. A lo largo de nuestra trayectoria aprovechamos programas impulsados por el municipio, como Rafaela Emprende y Rafaela Impulsa. Cabe destacar que, además, siempre trabajamos mucho en las relaciones humanas; tuvimos la suerte de contar con profesionales y gerentes de empresas de la ciudad que nos brindaron y brindan sus consejos a modo de mentoría, lo que nos permite seguir mejorando y creciendo en la conducción de nuestra empresa.

- ¿De qué se trata el emprendimiento? ¿Actualmente qué servicios ofrecen?

- Flaming a nivel negocio es una "Distribuidora de bebidas y otros rubros" que surgió como delivery de bebidas en septiembre del 2017, y en el transcurso de su desarrollo fue sumando servicios como: venta al público, venta mayorista y a consignación, venta de barriles y alquiler de choperas, servicio de barras para eventos, con el foco puesto en ser generadores de buenos momentos. En sus comienzos comercializábamos entre unos 20 y 30 artículos solo del rubro bebida, estábamos enfocados principalmente en un público joven; hoy nuestros clientes son de un rango etario amplio y comercializamos más de 900 artículos de diversos rubros como bebidas con alcohol, bebidas sin alcohol, dulces, como por ejemplo, productos Havanna de los que tenemos la distribución oficial desde el año pasado; sección Smoker, bazar (copas y herramientas de coctelería), café y yerbas, sex shop, carnes al vacío y juegos: para previa y de mesa. Flaming es una empresa que desde sus inicios y de forma progresiva busca un desarrollo profesional enfocada en la experiencia de sus clientes y el servicio, a través de mejoras en procesos, manejo del marketing y comunicación, implementación de herramientas informáticas para la gestión de pedidos y ventas online, consolidación de un equipo humano bien dirigido, capacitado y motivado, para afrontar nuevos proyectos y desafíos de forma constante.

- ¿Cómo vivieron todo este proceso de expansión? ¿Tienen nuevos desafíos?

- Desde un principio siempre estuvimos enfocados en crecer y expandirnos de forma consolidada, buscando continuamente objetivos superadores. Trabajamos mucho en la planificación estratégica diseñando objetivos a corto, mediano y largo plazo, con la visión de llegar a un modelo de expansión a nivel regional a través de sucursales y franquicias, potenciando la identidad de marca.

- ¿Cómo es emprender con amigos? ¿De qué áreas se ocupa cada uno?

- Emprender con amigos es un gran desafío, pero permite lograr una sinergia, dinámica y empatía que potencia los resultados disfrutando del proceso. Cabe destacar que es importante mantener un profesionalismo interno en la gestión empresarial, ya que tenemos la responsabilidad de potenciar la marca, ofrecer día a día un mejor servicio a nuestros clientes, conducir un gran y joven equipo de colaboradores, manteniendo y potenciando los puestos de trabajo. Respecto a las áreas dentro de la empresa, se trabaja mucho en conjunto, pero cada socio tiene distintos departamentos a cargo. Santiago se ocupa de los departamentos Compras e Innovación; Lucas de los departamentos Administración y Comercialización; Matías de los departamentos Capital Humano, Calidad e Infraestructura y Sistemas. Finalmente, en conjunto, los tres socios y con apoyo de un equipo tercerizado, trabajamos el departamento de Marketing y Publicidad.

- ¿Qué consejo les darían a aquellas personas que desean emprender junto a un amigo?

- Que se animen, ya que llevar a cabo las ideas y lograr materializarlas es muy gratificante. También tener en cuenta que cuando se logran resultados positivos es bueno tomarse el momento para valorar el trabajo de cada amigo/socio y colaborador. Por otro lado, cuando los resultados no son favorables, no desmotivarse y verlo como una oportunidad que despierte la creatividad para resolver los problemas, potenciando el trabajo en equipo. Es importante tener claro que siempre, independientemente de la posición que tenga el emprendimiento, hay cosas para mejorar, aprender y seguir creciendo personal y profesionalmente.



Datos de contacto Flaming S.A.

Instagram: @flaming_oficial

Facebook: Flaming Rafaela

Paraguay 49 / Roca esq. Viamonte

www.flamingrafaela.com