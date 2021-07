El campeón, Colón, visita a River

BUENOS AIRES, 18 (NA). - River, que tiene como principal objetivo la Copa Libertadores, dispondrá de todos modos una formación con mayoría de titulares para recibir hoy al campeón Colón, en el Monumental, en el partido que marcará el debut de ambos en la Liga Profesional, ya que busca darle rodaje a los futbolistas.El encuentro, correspondiente a la primera fecha, se disputará desde las 18:00 en el estadio Antonio Vespucio Liberti, con el arbitraje de Darío Herrera (Diego Bonfa y Facundo Rodríguez serán sus asistentes) y la televisación de FOX Sports Premium.Luego de más de 40 días de parate, el elenco "millonario" retomó la actividad oficial el pasado miércoles, cuando empató como local 1 a 1 frente a Argentinos Juniors por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.Con la revancha copera asomando en el horizonte -será el próximo miércoles en la La Paternal-, el técnico Marcelo Gallardo apostará por una formación similar para recibir al "Sabalero" con el objetivo de darle ritmo al equipo después del largo receso.El conjunto "sabalero", flamante campeón, ya no cuenta entre sus filas con el experimentado Luis "Pulga" Rodríguez, nuevo futbolista de Gimnasia y Esgrima, pero logró retener al arquero Leonardo Burián, quien acordó de palabra la firma de su nuevo contrato en las últimas horas, luego de un largo tira y afloje.Pero la preocupación para el técnico Eduardo Domínguez pasa por los nuevos casos de coronavirus en el plantel, producidos luego de la rotura de la burbuja sanitaria. En principio, estarían descartados Cristian Ferreira, Paolo Goltz y Guillermo Gozálvez, quienes dieron negativo en el último testeo, pero que siguen presentado síntomas.Las buenas noticias pasan por la recuperación de Facundo Garcés, Federico Lértora, Alexis Castro, Gonzalo Piovi y Wilson Morelo, futbolistas que habían arrancado la semana en duda.Este domingo también juegan: 13.30hs Huracán vs Defensa y Justicia, 15.45 hs Arsenal vs San Lorenzo, 20.15 Independiente vs Argentinos.18.00hs Central Córdoba vs Banfield, 20.15hs Godoy Cruz vs Central.Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino o Enzo Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez, Matías Suárez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.Leonardo Burián o Ignacio Chicco; Facundo Mura, Bruno Bianchi, Facundo Garcés y Gonzalo Piovi; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Alexis Castro; Facundo Farías y Nicolás Leguizamón o Wilson Morelo.Antonio Vespucio Liberti (River).Darío Herrera.18:00 -FOX Sports Premium.