Atlético recibe a Brown de Adrogué, buscando un cierre de rueda feliz

La temporada 2021 de la Primera Nacional culmina este fin de semana la primera rueda. En esta fecha 17, Atlético de Rafaela recibe a Brown de Adrogué en el estadio Monumental.

El encuentro comenzará a las 15.30 hs, tendrá el arbitraje principal de Bruno Bocca y se podrá seguir por TyC Sports Play.

La ‘Crema’ viene de dos juegos como visitante y mantiene una racha de tres sin derrotas, con dos victorias y un empate. Estos resultados le permitieron cortar con su peor momento en el torneo, donde había registrado cinco cotejos sin poder sumar de a tres. Ya es historia. Ahora, los dirigidos por Walter Otta miran hacia arriba y en ese horizonte aparece el rival de turno: el Brown de Pablo Vicó. El ‘Tricolor’ hoy ocupa la cuarta posición de la tabla de esta zona B y es por esto que el partido de hoy es ‘vital’, pero no definitivo, en las aspiraciones celestes.

Terminar la primera ronda en puestos de clasificación al reducido sería fabuloso para los dirigidos por Walter Otta, y la confianza para lo que venga. Aunque también sabe que está ahí en un torneo que se muestra tan irregular que le da chances y oportunidades a todos.

Para hoy, el DT tuvo en dudas al goleador del equipo, Claudio Bieler y al mediocampista ofensivo Ayrton Portillo. El ‘Taca’ arrastra una carga muscular y los últimos viajes ‘le pasaron factura’ al delantero de 37 años. Así y todo el de Vera quiere decir siempre presente, respondió bien en los últimos entrenamientos y estaría desde la partida. Mientras que Portillo sufrió un golpe en la práctica del viernes y se lo probará hoy para saber como responde.

Ayer, luego de la práctica matutina, Otta decidió convocar a 21 jugadores ante la duda que mantiene con Bieler y Portillo.



LA FECHA

ZONA A: Viernes: Termperley 1 – Estudiantes (RC) 1, Alvarado 0 – Alte. Brown 1. Sábado: Estudiantes BA 1 vs Nueva Chicago 1. Domingo: 15.30hs Mitre (SdE) vs Chacarita, 16.00hs Agropecuario vs Dep. Riestra. Lunes: 15.00hs (tv) Quilmes vs Belgrano, 15.10 (tv) Dep. Maipú (Mza) vs Gimnasia (Mza), 21.10hs (tv) Tigre vs San Martín (T).



ZONA B: Sábado: Gimnasia (J) 1– Def. de Belgrano 3, Tristán Suárez 2 – Santamarina 1, All Boys 3 – Brown (PM) 0, Ind. Rivadavia 1 – San Martín (SJ) 1, Barracas Central 1 – Villa Dálmine 0. Domingo: 15.10hs (tv) Dep. Morón vs Güemes (SdE), 15.30hs Ferro vs Almagro. Lunes: 15.00hs Instituto vs San Telmo.



LAS POSICIONES

ZONA A: Tigre 28, puntos; Gimnasia (Mza) 27; Atlanta 26; San Martín (T) 26; Alte. Brown 26; Quilmes 25; Alvarado 22; Agropecuario 21; Belgrano 21; Temperley 20; Estudiantes (RC) 19; Estudiantes BA 18; Chacarita 17; Dep. Maipú 16; Mitre (SdE) 16; Dep. Riestra 15; Nueva Chicago 8.



ZONA B: Güemes (SdE) 30, puntos; Barracas Central 28; Ind. Rivadavia 24; Brown (A) 24; Def. de Belgrano 24; Gimnasia (J) 24; Dep. Morón 24; Ferro 23; Almagro 23; Tristán Suárez 22; Atlético de Rafaela 21; All Boys 21; San Telmo 20; Instituto 19; Santamarina 19; San Martín (SJ) 16; Brown (PM) 14; Villa Dálmine 12.



Las posibles formaciones y datos del partido:

ATLÉTICO DE RAFAELA: Guillermo Sara, Cristian Chimino, Cristian González, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Soloa y Jorge Emanuel Molina o Marcos Giménez; Juan Cruz Esquivel, Claudio Bieler y Alex Luna. Suplentes: Agustín Grinovero, Agustín Bravo, Brian Calderara, Federico Recalde, Giménez o Molina, Guillermo Funes, Gonzalo Alassia, Enzo Avaro, Darío Rostagno y Bautista Tomatis. DT: Walter Otta.



BROWN DE ADROGUÉ: Martín Ríos; Mauro Bazán, Nicolás Arrechea, Ariel Kippes e Ignacio Sanabria; Matías Sproat, Pablo Cortizo, Nicolás Sánchez y Jacobo Mansilla; Mateo Acosta y Facundo Bruera. Suplentes: Mauro Ruggiero, Enzo Ortíz, Matías Sánchez, Alejandro Gómez, Matías Noble, Agustín Graneros, Patricio Vidal, Leonardo Acosta y Joel Martínez. DT: Pablo Vico.



Estadio: Monumental de Alberdi.

Árbitro: Bruno Bocca.

Asistentes: Martín Grasso y Gonzalo Ferrari.

Cuarto árbitro: Andrés Gariano.

Hora: 15.30 TV: TyC Sports Play