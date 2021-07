Unión juega en Las Parejas

Por la 13ª fecha de la Zona B del torneo Federal A, Unión de Sunchales visitará este domingo a Sp. Las Parejas. El partido se disputará desde las 16 y será dirigido por Jorge Sosa, de Corrientes.

El Bicho Verde está en crisis de resultados, con cinco fechas sin victorias. Al igual que su rival tiene 11 puntos en la tabla de posiciones (puestos 11 y 12), pero el equipo de Las Parejas hace cuatro partidos que no pierde, con tres empates y una victoria.

La fecha comenzó este sábado con el triunfo de Douglas Haig de Pergamino como local ante Crucero del Norte, por 1 a 0, con gol de Brian Flores.

El resto del domingo: 15:00 hs – Gimnasia y Esgrima (CdU) vs. Central Norte (S); Boca Unidos (C) vs. Defensores de Belgrano (VR); Racing (C) vs. Chaco For Ever; Juventud Unida (G) vs. Defensores de Pronunciamiento.

Domingo 15:30 hs Gimnasia y Tiro (S) vs. Sportivo Belgrano (SF). Libre: Sarmiento (R).