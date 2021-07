"MasterChef Celebrity 3" ya tiene fecha de estreno

BUENOS AIRES, 18 (NA). - No hay dudas de que "MasterChef Celebrity" fue uno de los programas más fuertes que tuvo la televisión en 2020 y 2021. Por eso, Telefe no dudó en poner en marcha una tercera temporada. Sin embargo, para darle un descanso al formato y no cansar al público, las autoridades del canal decidieron que a fin de año, cuando termine "La Voz Argentina", se emita "Bake Off, el gran pastelero", con la conducción de Paula Chaves, y que la tercera temporada del certamen de cocina se haga desear.

Pero el hermetismo duró poco, ya que en una entrevista Germán Martitegui dio detalles de cómo se llevará a cabo el ciclo que conduce Santiago Del Moro. "Empezamos a grabar 'MasterChef Celebrity 3' este año pero saldrá al aire el año que viene. Ahora tengo mi restaurante y otras cosas por abrir y siento que no estoy haciendo nada por la cantidad de horas que lleva 'MasterChef'", reveló el cocinero que volverá a integrar el jurado junto a Donato De Santis y Damián Betular.

Todavía no está confirmado quiénes formarán parte del staff, pero se dieron a conocer varios nombres de los famosos convocados. Entre ellos, Luis Ventura, Mauro Szeta, Jésica Cirio, Rodolfo Ranni, Rodrigo Noya, el influencer Santiago Maratea, Eugenia Tobal, Fierita Catalano y dos figuras de "ShowMatch": Román El Original, que se suma a "La Academia" en agosto, y Sofía "Jujuy" Jiménez.

También, se rumoreó que Wanda Nara podría instalarse en la Argentina para competir en la cocina más famosa del país. "Chicos, yo hago comidas muy olla popular: ricas, económicas y para un millón. ¿Cómo hago en MasterChef?", escribió en su cuenta de Instagram ante el pedido de Betular, quien manifestó su deseo de tener a la mediática en el programa.

Por otra parte, esta nueva dinámica de iniciar las grabaciones con tanto tiempo de anticipación permite que la producción pueda sortear con mayor comodidad las limitaciones que puedan surgir a raíz de la pandemia, como están haciendo las nuevas ficciones de eltrece, "La 1-5/18" y de Telefe, "El primero de nosotros", que saldrán al aire con una gran cantidad de capítulos ya listos para evitar cualquier imprevisto relacionado a la situación sanitaria.

Cabe recordar que en la primera temporada de "MasterChef"hubo varios casos de covid-19 entre los trabajadores: Germán Martitegui tuvo que ser reemplazado por Dolli Irigoyen; Vicky Xipolitakis por Christian Sancho y El Polaco por Natalie Pérez. Y en la segunda entrega, Carmen Barbieri se incorporó varias semanas más tardes debido a su internación por complicaciones en su cuadro de coronavirus.