Sand festejó su cumpleaños con goles y triunfo de Lanús

El experimentado delantero José Sand festejó el sábado por la tarde su cumpleaños número 41 con goles y condujo a Lanús a una victoria por 4 a 2 sobre Atlético Tucumán, en un partido disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez y correspondiente a la primera fecha de la Liga Profesional.

"Pepe" Sand, de penal, a los 25 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el elenco "granate" luego de repetir la ejecución, ya que la primera, que también había sido gol, fue invalidada porque el viento movió la pelota.

Poco después, a los 34 minutos, Leonardo Heredia aprovechó una mala salida desde el fondo del arquero Lucas Acosta y con un zurdazo alto marcó el empate, pero cuando la primera parte se terminaba, José Manuel López, de cabeza, tras un tiro de esquina, puso el 2 a 1 para el local.

Ya en el segundo tiempo, antes del minuto de juego Sand convirtió el tercer tanto del dueño de casa, mientras que Ramiro Carrera, con la complicidad del arquero Acosta, descontó para el "Decano", a los 21.

Cuando se jugaba tiempo de descuento y Atlético Tucumán empujaba en la búsqueda del empate, Ignacio Malcorra sacó provechó de un contragolpe y liquidó el pleito, marcando el cuarto y definitivo gol local.

Lanús fue más efectivo en el primer tiempo.



Los primeros minutos tuvieron un trámite parejo, pero sin llegadas de peligro frente a los arcos. En ese contexto, a los 22, llegó la acción del penal, cuando Lautaro Acosta quiso habilitar a Facundo Pérez y Santiago Vergini cortó el pase con la mano dentro de su área.

El inoxidable Sand se hizo cargo de la falta y marcó con un potente remate alto, junto al palo izquierdo. Sin embargo, la pelota se movió por el viento y tuvo que repetir el remate, eligiendo el otro palo en su segundo disparo, de nuevo con efectividad.

Atlético Tucumán sintió el golpe y una floja salida desde el fondo del arquero Acosta le permitió a Ruíz Rodríguez meter la pelota rápido al área, donde Heredia la tomó de zurda y la clavó en un ángulo, logrando el empate.

A partir de la igualdad, el partido se hizo nuevamente parejo, pero Lanús volvió a mostrar su efectividad y un formidable cabezazo de López, a la salida de un tiro de esquina lanzado por Malcorra desde la izquierda, le permitió al "Granate" irse ganador a los vestuarios.

https://youtu.be/a2L4iRWPYio

Segundo tiempo abierto hasta el final.



Lanús le dio continuidad a su buen momento en el segundo tiempo y antes del minuto de juego Sand guapeó en el área rival frente a tres defensores y puso el partido 3 a 1.

Poco después, a los cinco minutos, Pérez tuvo el cuarto en sus pies, pero le erró al arco defendido por Cristian Lucchetti y le dio vida al equipo tucumano.

Y así fue que el "Decano" se metió en partido por otra falla del arquero Acosta, que no pudo retener un disparo desde la medialuna de Carrera, que alcanzó el descuento, a los 21.

A partir del gol de Carrera, Lanús sufrió durante varios minutos los embates del elenco visitante, al tiempo que desperdició ocasiones claras para liquidarlo de contragolpe.

En una de esas acciones, a los 38 minutos, tres jugadores de Lanús enfrentaron a un solitario defensor del "Decano", pero increíblemente la jugada no terminó en gol.

El alivio para el equipo local llegó recién en el epílogo, cuando Malcorra, de buen partido, marcó el cuarto y definitivo gol, asistido por el recién ingresado Ángel González.

La siguiente es la síntesis:

Lanús: Lucas Acosta; Braian Aguirre, Nicolás Thaller, Guillermo Burdisso, Alexandro Bernabei; Lautaro Acosta, Facundo Pérez, Julián Aude, Ignacio Malcorra; José López y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Nicolás Romero, Gabriel Risso Patrón; Agustín Lago, Cristian Erbes, Abel Bustos, Ramiro Carrera; Leonardo Heredia y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Omar De Felippe.

Goles en el primer tiempo: 25m Sand, de penal (L), 34m Heredia (AT), 43m López (L).

Goles en el segundo tiempo: 1m Sand (L), 21m Carrera (AT), 46m Malcorra (L).

Cambios en el segundo tiempo: 9m Franco Mussis por Bustos y Ciro Rius por Heredia (AT), 22m Franco Coman por Romero (AT), 29m Nicolás Lamendola por Erbes y Renzo Tesuri por Carrera (AT). 31m Jorge Morel por Aude (L), 37m Ángel González por L. Acosta (L), 49m Ignacio Cechi por Pérez (L).

Estadio: Néstor Díaz Pérez (Lanús).

Árbitro: Pablo Echavarría.