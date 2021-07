Andreo: "es volver a estar cerca de la gente”

Rafaela en Acción volvió a recorrer los barrios y tuvo una gran aceptación de la ciudadanía. En las dos semanas que permaneció en la Plaza Italia, los vecinos y vecinas realizaron casi 2.000 gestiones en sus diferentes casillas y colectivos.La atención se brinda en el horario de 9:00 a 16:00, incluso los días de lluvia porque el personal municipal permanece en el lugar para responder a las necesidades de la gente. “Haber podido cumplir con esta primera estación tiene un significado muy especial. Es volver a estar en los espacios públicos como tanto nos gusta, cerca de la gente”, evaluó la coordinadora de Gestión Territorial y Transporte de la Municipalidad de Rafaela, Mónica Andreo.La funcionaria remarcó que “esto nos refleja como gestión y a todo el trabajo que venimos haciendo, comprometidos con el vínculo y las necesidades de la comunidad. Esto es lo que pudimos ver en estos 15 días, estando presentes más allá del frío y lluvia. Porque nada puede detener a una ciudad en acción”. No solo asistieron al dispositivo móvil vecinos y vecinas de barrio Italia, también llegaron de los barrios Barranquitas, Villa Dominga, Mora, San José y Fátima, entre otros. “El objetivo que tuvimos en esta estación fue el sector norte. Los servicios más demandados en esta ocasión fueron DNI, turnos para licencia de conducir, castración y vacunación en el Quirófano Móvil”.Además, la Casilla Nº 2 integrada por el equipo de Desarrollo Humano, “recibió muchas consultas para tramitación de turnos en ANSES, PAMI y Registro Civil, gestión de Atributos Sociales, asesoramiento sobre temas de discapacidad, Tarjeta Única Ciudadana y asistencia social”. “En este espacio estamos inscribiendo a todas aquellas personas que aún no hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Así que quienes lo necesiten, pueden acercarse porque los vamos a ayudar”, agregó Andreo.Durante estas dos semanas “pusimos en funcionamiento el Colectivo Nº 1 para trasladar a los trabajadores de la Agencia Territorial Norte y llegar a los hogares que lo necesitaban. Estamos satisfechos con todas las acciones que se realizaron como la distribución del refuerzo alimentario a las personas que no pueden trasladarse por sus propios medios y el operativo especial de vacunación en el que fuimos a buscar a los adultos mayores que aún no habían recibido su primera dosis”.PROXIMA ESTACIONDesde el 19 al 30 de julio, Rafaela en Acción se ubicará en la Plaza de la Bandera, en la intersección de Martín Oliber y Miguel de Azcuénaga. La atención se realiza de 9:00 a 16:00. Cabe aclarar que para el Quirófano Móvil y DNI se debe sacar un turno en el lugar y se otorgan por orden de llegada. El Quirófano solo trabaja de 7:30 a 12:30. También se podrán retirar las semillas del programa Huerta Familiar Santafesina en el Punto Verde Móvil. El único requisito es presentar fotocopia del DNI.