El Museo Urbano Poggi habilita una muestra de jóvenes artistas de la ciudad

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Cultura, invita a recorrer una nueva muestra temporaria que ya se encuentra habilitada desde este viernes 16 de agosto a las 15 hs, en la sala I del Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi".

El proyecto, que fue uno de los ganadores de la convocatoria de AJA! (Artistas Jóvenes Activos) edición 2019/20, propone un cruce intencional con diversos lenguajes. Es una propuesta visual, poética, analógica e interactiva diseñada a partir de tres elementos: poesía, papel y luz. Esta muestra-instalación supone la participación activa de quien la visite, interviniendo diferentes dispositivos analógicos con la luz del celular, componiendo imágenes lumínicas, revelando sus pupilas.

“Coleccionamos imágenes. Más allá de las cámaras y los celulares, nuestra memoria es un álbum de fragmentos desordenados; la poesía y el papel son nuestros procesos de revelado", expresaron las artistas y agregaron: "De la retina a la palabra, de la palabra a la imagen, el diálogo entre estos materiales escribe El libro sin nombre: inventario personal de luces, expresión de la memoria visual, narración analógica del recuerdo. Las imágenes que vimos, las que soñamos, las que nos regalaron, las que prestamos, las que perdimos, aquellas que no queremos olvidar. Es un poema y una caja de fotos, una película muda a color, una habitación oscura y sombras chinescas en la pared. Una lista de palabras y el silencio que retumba entre ellas”.

“Revelar las pupilas. El libro sin nombre” estará en exposición hasta el viernes 3 de septiembre y se podrá visitar de lunes a viernes de 8 a 12 h y de 15 a 19 h, con entrada libre y gratuita. Se recuerda concurrir con barbijo y respetar todas las medidas dispuestas en el protocolo de ingreso covid-19 dispuesto por el organismo.



Inés Roldán:

"Trazar mapas imaginarios con otros lenguajes, ponerle cierto movimiento al color. Me acomodo en ese desorden, jugar con lo recargado y exagerado también su contrario, lo simple minimalista. El papel genera plasticidad, mutan las formas de intervenir(lo) mientras compite la dureza de poder hacerlo todo y la fragilidad de ser un papel, un papelito", aseguró la artista oriunda de Tostado, quien actualmente reside en Rafaela.

Luisina Valenti:

"Enhebro palabras como perlas, como piedras preciosas, como fideos. No creo en los grandes temas pero todo me deslumbra: el amor, la muerte, la soledad, sí. Pero también un teléfono roto, un gato lamiéndose, chicas fumando a la salida de la escuela. Dibujé con palabras que arremolinaron imágenes, otras, de otros tiempos y lugares. Creo que este es un poema abierto, de esos que se escriben durante años, a veces para siempre, a veces sin saberlo", señaló la rafaelina.