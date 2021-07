Newell's ante Talleres

Newell's Old Boys recibirá este sábado a Talleres de Córdoba, con el debut de Fernando Gamboa en su regreso como entrenador del equipo del Parque Independencia de Rosario, por la primera fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará desde las 15.45 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por la señal de cable TNT Sports.

Gamboa, quien vuelve a dirigir a la "Lepra" después de 13 años, no contará hoy con el volante Pablo Pérez, quien se desgarró en el amistoso del sábado pasado contra la reserva, y en su lugar estará Jerónimo Cacciabue.

Newell's no contará con los lesionados Maximiliano Rodríguez, afectado por una dolencia muscular; y Fernando Belluschi, con una dolencia en un tendón de Aquiles. Tampoco estará el delantero Juan Garro, uno de los refuerzos, quien se recupera de una lesión. El rafaelino Nicolás Castro, ex 9 de Julio, será titular.



EL RESTO DE LA FECHA

Sábado: 13.30hs Aldosivi vs Patronato, 15.45 hs Lanús vs Atlético Tucumán, 18hs Gimnasia LP vs Platense, 20.15hs Vélez vs Racing. Domingo: 13.30hs Huracán vs Defensa y Justicia, 15.45 hs Arsenal vs San Lorenzo, 18hs River vs Colón, 20.15hs Independiente vs Argentinos. Lunes: 18hs Central Córdoba vs Banfield, 20.15hs Godoy Cruz vs Central.



Posibles formaciones:

Newell's: Alan Aguerre; Franco Escobar, Cristian Lema, Zahir Mansilla y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Nicolás Castro; Ramiro Sordo, Ignacio Scocco y Jonathan Cristaldo. DT: Fernando Gamboa.



Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Enzo Díaz y Ángelo Martino; Federico Navarro y Juan Méndez; Diego García, Carlos Auzqui y Diego Valoyes; Michael Santos. DT: Alexander Medina.



Estadio: Coloso Marcelo Bielsa. Árbitro: Hernán Mastrángelo. Hora: 15.45.

TV: TNT Sports.