El equipo de Atlético para mañana

Atlético de Rafaela se prepara para recibir este domingo a Brown de Adrogué en uno de los juegos que le dará continuidad a la fecha 17, y última de la primera rueda de la Primera Nacional.El encuentro se jugará mañana desde las 15.30hs en el Monumental y con arbitraje de Bocca.Para dicho encuentro el DT Walter Otta podría repetir la formación que viene de igualar ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. En la semana el que estuvo en duda fue Claudio Bieler, quien arrastraba una carga muscular del último encuentro pero su evolución fue favorable y no tendrá inconvenientes en volver a decir presente en el 11 inicial. El ‘Taca’, con 8 goles, es fundamental en la ofensiva celeste, y clave para un equipo con tanta juventud.Con Marcos Giménez óptimo, habrá que ver si recupera su lugar en el equipo titular o si continúa en el banco de relevos.Un probable sería con Guillermo Sara, Cristian Chimino, Cristian González, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Soloa y Jorge Emanuel Molina o Giménez; Juan Cruz Esquivel, Bieler y Alex Luna.La “Crema” trabajará en la mañana de hoy y luego el entrenador confirmará los convocados para el compromiso de este domingo, el primero de una serie de dos seguidos que tendrá en Alberdi.Ayer se puso en marcha la 17 y última fecha de la primera rueda de la temporada 2021 de la Primera Nacional con dos partidos de la zona A. Por un lado, Temperley y Estudiantes de Río Cuarto igualaron 1 a 1, y en segundo turno Almirante Brown le ganó 1-0 como visitante a Alvarado de Mar del Plata. Victoria que le permitió subirse a la cima de la zona.8.10hs (tv) Estudiantes BA vs Nueva Chicago.15.00hs Gimnasia (J) vs Def. de Belgrano, 15.00hs Tristán Suárez vs Santamarina, 15.30hs All Boys vs Brown (PM), 15.30hs Independiente Rivadavia vs San Martín (SJ), 15.30hs Barracas Central vs Villa Dálmine.Alte. Brown 29, puntos; Tigre 28; Gimnasia (Mza) 27; Atlanta 26; San Martín (T) 26; Quilmes 25; Alvarado 22; Agropecuario 21; Belgrano 21; Temperley 20; Estudiantes (RC) 19; Estudiantes BA 17; Chacarita 17; Dep. Maipú 16; Mitre (SdE) 16; Dep. Riestra 15; Nueva Chicago 8.Güemes (SdE) 30, puntos; Barracas Central 25; Gimnasia (J) 24; Brown (A) 24; Dep. Morón 24; Ind. Rivadavia 23; Ferro 23; Almagro 23; Atlético de Rafaela 21; Def. de Belgrano 21; San Telmo 20; Tristán Suárez 19; Instituto 19; Santamarina 19; All Boys 18; San Martín (SJ) 15; Brown (PM) 14; Villa Dálmine 12.