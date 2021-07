Grillo, protagonista importante del Open

El argentino Emiliano Grillo brilló este viernes en el 149no Abierto Británico de golf y fue uno de los tres mejores jugadores de la segunda jornada, al presentar una tarjeta de 64 golpes, seis bajo el par de la cancha del Royal St. George's en Kent, Inglaterra. Grillo, que el jueves había hecho el par (70), fue uno de los tres jugadores de mejor tarjeta con el español Jon Rahm (flamante campeón del US Open) y el estadounidense Collin Morikawa.

El chaqueño ahora suma 134 golpes y comparte el séptimo lugar a cinco del único líder, el sudafricano Louis Oosthuizen (129).El otro argentino que tomó parte del certamen, el amateur Abel Gallegos (logró su lugar tras ganar el año pasado el Latin American Amateur Championship en México), no pudo pasar el corte de clasificación con un total de 149 (73 ayer y 76 este viernes).

Este sábado, en la tercera y penúltima vuelta del certamen (último Major de la temporada), Grillo saldrá a jugar a las 11.25 (hora de la Argentina) con el sudafricano Daniel Van Tonder. El torneo, que el año pasado no se pudo llevar a cabo por la pandemia de coronavirus, reparte alrededor de 12 millones de dólares en premios.