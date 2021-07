La gran semana de Ormaechea en Hungría

Este viernes cerró Paula Ormaechea su participación en el WTA 250 de Budapest, jugado en polvo de ladrillo, bajo techo y con premios por 235 mil euros. En la semana de su resurrección tenística, la sunchalense (actualmente 255ª en el ranking) no pudo en los cuartos de final ante la estadounidense Danielle Collins (N°49), que se impuso por 6-1 y 6-4.

Pero eso no será impedimento para ver el vaso bastante lleno para la jugadora de 28 años, luego de las últimas temporadas teniendo que batallar en Futures y Challengers. En esta última semana en el torneo húngaro, disputó cuatro encuentros hasta su irrupción en los cuartos de final, instancia a la cual no llegaba desde hacía dos años. Dos de ellos correspondieron a la qualy mientras que los otros, al main draw.

En el camino al duelo con Collins, Ormaechea se deshizo de: Kateryna Bondarenko (N°118°), Victoria Duval (N°458°), Viktoriya Tomova (N°109) e Ivana Jorovic (N°334). Gracias a estos cuatro triunfos, la argentina se aseguró escalar 41 puestos en el ranking WTA y será 214 del mundo a partir del próximo lunes. Este puesto es el mejor desde octubre de 2019, cuando supo ser N°206.

Hay que remarcar que Paula Ormaechea supo ser Top 60 y derrotó a jugadoras como Simona Halep o Francesca Schiavone. Ambas tenistas ganadoras de torneos de Grand Slam. Ojalá que esta semana la impulse nuevamente a acercarse al Top 100, donde por talento mínimamente debiera estar.