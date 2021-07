Rafaela: el rol fundamental de los kinesiólogos frente al COVID-19

Los objetivos de la fisioterapia en el paciente con Covid-19 son disminuir la sensación de disnea, reducir las posibles complicaciones, preservar la función pulmonar, y mejorar la calidad de vida, ansiedad y depresión entre otros.

En medio de la pandemia, además de los médicos y enfermeros, los kinesiólogos tienen un rol fundamental y trabajan en el día a día dentro de un equipo de salud multidisciplinario, que asiste a los pacientes en las diferentes etapas.

Sin embargo, las secuelas de la COVID-19 no son las únicas que hacen que los pacientes acudan a un fisioterapeuta. El confinamiento, señalan los kinesiólogos, también ha sido causante de algunos problemas, sobre todo musculares.

El kinesiólogo Julio Poi, quien se desempeña en el hospital Jaime Ferré, expresó: “El sector nuestro estaba compuesto por tres kinesiólogos antes de la pandemia y ahora somos aproximadamente diecisiete, se ha incrementado muchísimo el trabajo, tanto en terapia intensiva como en sala general de internación y esto conlleva a que todo el grupo humano esté trabajando a full”.

Por su parte, la kinesióloga Julieta Monetti, contó que “dentro del hospital somos la mayoría kinesiólogos que estamos en el área respiratoria y tenemos diferentes influencias desde que el paciente ingresa y está en clínica médica, donde ahí tenemos un abordaje muy particular, sobre todo respecto a la parte respiratoria, y si el paciente se va agravando y llega a terapia intensiva, los kinesiólogos trabajamos en equipo con médicos y enfermeros, para tratar a esos pacientes que ingresan a un respirador. Ayudamos a la ventilación de estos pacientes, a todo lo que es el cuidado de las vías aéreas y de los pulmones también; siempre las decisiones se toman en equipo y así vamos tratando la evolución de estas personas”.

Monetti agregó, que luego que “los pacientes críticos salen de la asistencia mecánica y logran pasar nuevamente a sala general, trabajamos en la reeducación motora, que es muy importante, ya que quedan con mucha debilidad después de haber estado en terapia intensiva. Necesitan tomar fuerzas en sus músculos respiratorios y además en la parte muscular (piernas y brazos).



PACIENTES POST-COVID

“En realidad todos los pacientes deberían acudir a un kinesiólogo, no solo los que requirieron internación, sino los que pasaron la enfermedad en su domicilio y sin requerimiento de oxígeno, porque quedan muy cansados y con falta de aire. Quieren hacer las actividades que hacían antes del Covid o su trabajo al 100% y no pueden. No responden, se cansan, y esto tiene que ver con que el virus genera cierta lesión dentro del pulmón y que cuesta recuperar. Eso se logra recuperar con rehabilitación respiratoria post Covid; esto consta de ejercicios de fuerza, otros aeróbicos con bicicleta o cinta y todo combinado con ejercicios respiratorios que se hacen a intensidades que son óptimas para mejorar el estado del pulmón”, explicó la kinesióloga Julieta Monetti.