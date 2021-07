Hoy el historietista Quino cumpliría 89 años

El 17 de julio de 1932 nacía Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, en la región andina de Mendoza. A pesar de ello, el historietista y humorista gráfico fue anotado en los registros oficiales un mes después, el 17 de agosto.

Desde muy pequeño, el artista fue llamado Quino, para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, apreciado pintor y diseñador gráfico, con el que, a los tres años de edad, descubrió su vocación.

A los 13 años, Quino se matriculó en la Escuela de Bellas Artes. Sin embargo, en 1949, decidió dejar de dibujar ánforas y yesos para dedicarse a ser dibujante de historietas y humor. De esta manera, a los 18 años se trasladó a Buenos Aires determinado a lograr sus objetivos y buscó a un editor dispuesto a publicar sus dibujos.

Tras tres años de búsqueda y penurias económicas, finalmente, logró que publiquen uno de sus dibujos en el semanario "Esto es" de Buenos Aires. "El día que publiqué mi primera página pasé el momento más feliz de mi vida", aseguró el artista en una de las tantas entrevistas que concedió a lo largo de su vida.

En 1963, el mendocino publica "Mundo Quino", su primer libro de humor, una recopilación de dibujos de humor gráfico mudo con prólogo de Miguel Brascó. Él fue quien lo presentó a Agens Publicidad, quienes buscaban a un dibujante para que creara una historieta "mezcla de Blondie y Peanuts" para publicitar el lanzamiento de una línea de productos electrodomésticos llamados Mansfield. Por lo tanto, el nombre de algunos de los personajes debían comenzar con la letra M, lo que llevó al nacimiento de Mafalda.

Pese a que Agens no hizo su campaña, Quino se quedó con unas algunas tiras que le serían útiles unos meses después, cuando diera vida al personaje que lo haría famoso mundialmente. Mafalda, la niña de pelo negro que odia la sopa y está en contradicción con los adultos, se publicó por primera vez el 29 de septiembre 1964 en el semanario "Primera Plana" de Buenos Aires. El 9 de marzo 1965, con el paso de las tiras cómicas al periódico "El Mundo" (en el que Quino publicará seis tiras por semana), se inicia el imparable éxito del personaje que cruza las fronteras nacionales para conquistar América del Sur y luego se extiende a Europa.

Sin embargo, en 1973 Quino tomó una drástica decisión: no dibujar más tiras de Mafalda, debido a que ya no sentía la necesidad de utilizar la estructura expresiva de las tiras en secuencia.

A lo largo de su carrera, el artista recibió múltiples reconocimientos, entre ellos, la Orden Oficial de la Legión de Honor, la honra más importante que el Gobierno francés le concede a un extranjero. 2014 fue un año especial, puesto a que Quino cumplió 60 años en el humor gráfico al mismo tiempo que Mafalda cumplió 50. En ese año recibió en España el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades e inauguró la 40a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.​

El humorista gráfico falleció el 30 de septiembre de 2020, a los 88 años, un día después de haberse cumplido 56 años de la primera publicación de Mafalda. No obstante, sus dibujos de humor continúan siendo publicados ininterrumpidamente en infinidad de diarios y revistas de América Latina y Europa.