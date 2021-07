Las últimas noticias en pocas líneas

* La Sala IV de la Cámara de Casación Penal resolvió acortar un mes la condena que venía cumpliendo con prisión domiciliaria el ex vicepresidente Amado Boudou, quien la semana que viene alcanzará los dos tercios de la pena y estará en condiciones de pedir el beneficio de la libertad condicional.

* Las autoridades de la AMIA y familiares de las 85 víctimas del atentado realizarán esta mañana -a las 09:53- el acto por el aniversario número 27 del trágico hecho, que volverá a hacerse de forma virtual por la pandemia y que tendrá como consigna "Conectados contra la impunidad".

* Jorge Macri, el intendente de Vicente López, se bajó ayer de su postulación a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires y dejó a Diego Santilli como el único candidato del PRO para competir en la interna de Juntos por el Cambio con el radical Facundo Manes.

* El Senado aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández para adquirir vacunas pediátricas contra el Covid-19 a laboratorios norteamericanos. En el comienzo de la sesión juró María Alejandra Vucasovich como reemplazo del fallecido Carlos Alberto Reutemann.

* El gobernador jujeño, Gerardo Morales, aseguró que al presidente Alberto Fernández "le venden carne podrida", en referencia a la denuncia del gobierno nacional contra la administración de Mauricio Macri por el supuesto envío de material antidisturbios a Bolivia.

* Ante un pedido de la querella de la DAIA, el Tribunal Oral Federal 8 decidió postergar una hora la audiencia que está prevista para hoy, en la que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner argumentará por la nulidad de la causa que la acusa a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

* El dólar blue continuó ayer en alza y cotizó a $178 en la city porteña, por lo que se consolidó en el máximo nivel del año. En dos días el billete marginal acumuló un avance equivalente a $2 en el circuito informal, al tiempo que en julio trepó casi el 6 por ciento.

* La jubilación mínima tendría que incrementarse un 21,68% en el ajuste trimestral de septiembre para que el haber no sea menor al que se cobrará en agosto, en el que se pagará de manera extraordinaria un bono de $5.000 que no se abonará al mes siguiente.

* A través de un comunicado, la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (Jurca) volvió a reclamar por el impacto negativo de las nuevas medidas en la escasa actividad de la industria y la situación de los varados. Se recuerda que hasta el momento ya se retiraron del país cuatro empresas aéreas (Emirates, Air New Zealand, Qatar y Latam, que cerró su operación local, pero sigue con viajes al exterior).