Losada y Barletta recorrieron la región y estuvieron en Rafaela

En la jornada de ayer, Carolina Losada, precandidata a senadora nacional dentro de la interna de Juntos por el Cambio, y Mario Barletta, precandidato a diputado nacional, visitaron Sunchales, Lehmann y San Vicente, y finalizaron su agenda en Rafaela, junto a los precandidatos a concejales Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy.

Losada, viene del mundo de los medios de comunicación, es rosarina y decidió dar un giro a su vida, involucrándose de lleno en la política, donde al ser consultada señaló: “Es una elección personal y de familia, eso es lo primero, porque lo hablé antes que todo con mi marido y lo decidimos juntos. Creo que no hay otra manera de hacerlo, porque esto te lleva mucho tiempo, insume mucha exposición, mucho esfuerzo y estamos convencidos de lo que decidimos. El país necesita que haya mucha más gente honesta que se meta a trabajar en política”. “Creo que los políticos tradicionales son importantísimos, porque realmente sin ellos no se podría, pero hoy se necesita oxigenar la política y por eso estamos los que venimos por fuera de la política, a traer ese oxígeno, nuevas formas de hacer, nuevas ideas que son tan necesarias. Por eso, tenemos a Mario (Barletta) que tuvo un pasado similar al mío, no desde medios pero sí desde la educación y que se animó a participar en política”, afirmó la precandidata a senadora.

Por su parte, Barletta dijo: “Son momento difíciles para nuestro país y creo que hay muchísima tarea por delante y como decía Carolina (Losada), hay que luchar para que no le quiten las ganas a los argentinos, porque uno en función de lo que ha pasado por ejemplo con la cuarentena y con desaciertos de la política, la gente se ha retraído, se ha aislado, ha perdido las fuerzas, las ganas, y entonces una tarea importante es eso, devolverle a la gente esa esperanza que nunca debemos perder como argentinos. Vivimos en un país que es maravilloso; vivimos en una provincia que tiene todo lo que se necesita para que la calidad de vida crezca y sea mejor”. “A mí me encanta venir a Rafaela. Acá uno ve en la gente los valores que se deberían trasladar al país y lamentablemente nuestro país es muy central en términos de las decisiones, de los poderes, de la economía y de todo. Si se conocieran más ciudades como estas, en donde no se ha perdido la prepotencia del trabajo, no se han perdido las ganas de hacer y de seguir enfrentando los desafíos que te impone la vida de manera permanente. A los santafesinos les ofrecemos, representantes en el Congreso que realmente pongan a la provincia en el lugar que le corresponde. Somos un país federal en los papeles, pero en los hechos no. ¿Cuánta plata le deben a la provincia de Santa Fe?, planteó Barletta.



UNA DEUDA QUE YA

NO SE RECLAMA

Carolina Losada, habló de la deuda que nación tiene con la provincia de Santa Fe y enfatizó: “En la gestión anterior se había empezado a ver como se pagaba esa deuda, hoy ya no se habla más del tema. Son 100 mil millones de pesos, pero no es solamente que no se reclama eso que es legítimo y que le corresponde recibir a los santafesinos, sino que el gobernador tiene guardado en plazo fijo 65 mil millones de pesos; cuántas rutas se pueden hacer, cuanta gente está durmiendo debajo de los puentes. Hay muchas necesidades en la provincia, hay mucha necesidad de infraestructura. Además, hay otras cosas que no se reclaman, por ejemplo acá en Rafaela, donde hace varias semanas que vengo hablando con Leo (Viotti) del tema de la seguridad, donde tanto Gendarmería como la Policía Federal están, pero poco”. Y agregó: “Acá está la ruta 34 donde además de transportar lo bueno con toda la producción, también lleva lo malo que es la droga. Si tenemos la convicción de que eso es malo para nuestra provincia, porque no vamos y reclamamos”.



DESCENTRALIZACION

A su turno, Barletta manifestó que “el gobierno nacional se ocupa más de cambiar las leyes referidas a la justicia, para la impunidad de los corruptos, pero después de los problemas que hemos tenido a raíz del impacto de la pandemia, tanto en la salud, la economía, en la educación, me pregunto, porqué tienen que ser desde Capital Federal, desde el poder central, que nos digan cuando hay que abrir la escuelas y cuando hay que cerrarlas. La educación es un tema provincial, más allá de la cuestión de fondo que es lo sanitario, que sea el gobierno de Santa Fe quien tome esa decisión. Estas son las cosas que queremos transmitirles a los santafesinos, que vamos junto a defender, poniéndonos la camiseta de nuestra provincia”.