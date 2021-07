Sacnún es la candidata de Cristina en Santa Fe

Cristina Fernández tendrá la posibilidad, en última instancia, de revisar los candidatos principalmente a Senadores aunque se sabe que también tendrá influencia en las listas de Diputados Nacionales. Nadie puede hoy negar que Cristina es la que concentra el poder político del Frente de Todos más allá de que Alberto maneje el gobierno. “El poder político lo tiene Cristina”, dicen incluso dentro de miembros del gabinete de Alberto Fernández. A este poder ya lo sufrieron incluso algunos ministros que quisieron tomar decisiones afectando los intereses de los más cercanos a Cristina. Como líder indiscutida del sector político que hoy gobierna y más aún dentro del Senado de la Nación, Cristina tendrá la posibilidad de vetar a algunos candidatos si considera que puede perder ese peso en la cámara alta. “Hay mucho en juego”, reconocen propios y extraños en los pasillos del Senado y Cristina es consciente de ello y actuará en consecuencia. Lo primero que buscará es solidificar la alianza que mantiene con los más fieles, y en ese sentido no olvidará los gestos que tuvieron propios y extraños en el pasado. Desde los que se fueron a otros partidos como incluso a los que la traicionaron en algún momento. Ese es el caso de María de los Ángeles Sacnún. Una de las que se mantuvo fiel a Cristina pese a todos los avatares del gobierno e incluso en los peores momentos cuando su imagen estaba por el suelo y algunos consideraban que ya era una “muerta política”. Cristina lo sabe y ya mandó un mensaje al peronismo santafesino. “Quiero que Sacnún encabece”, le dijo en los últimos días a sus más cercanos y con esa premisa comenzaron las negociaciones en Santa Fe.

La vice presidenta también recuerda lo que considera la peor traición cuando Omar Perotti se sentó en su banca para dar el quorum para que se realicen los allanamientos en su contra en 2018. Todos esos nombres los tiene agendados y en algún momento devolverá el “favor”. Parece que ha llegado ese momento, ya que la titular del Senado no quiere a Roberto Mirabella, menos aún cuando las encuestas marcan claramente que la victoria en Santa Fe podría está en manos de “Juntos”. Si Juntos logra una victoria podrá colocar dos senadores y el peronismo, de ser la primera minoría, quedará solo con una. Ateniéndose a estos números Cristina no quiere arriesgar su capital político y dárselo a Perotti o Mirabella. “Si voy a tener una sola banca en Santa Fe tiene que ser Sacnún“, le dijo a uno de sus colaboradores y este rápidamente bajó el mensaje. Desde el sector de Perotti aseguran que Mirabella le da al peronismo mayor caudal electoral porque cuenta con una fuerte estructura armada por Perotti para llegar a la gobernación e incluso dicen que cuentan con el apoyo del campo, sector con el que el kirchnerismo volvió a enfrentarse desde el año pasado con el intento de estatización de Vicentín. Quedan algunos pocos días y las negociaciones corren, y no es el único distrito con este tipo de conflictos.