Este jueves, en la Plaza Italia donde se encuentra el dispositivo móvil Rafaela en Acción, el intendente Luis Castellano y el director del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), Marcelo Riberi, entregaron escrituras a familias de barrio Mora que construyeron sus viviendas a través del Plan Cáritas II “Mi Esfuerzo, Mi casa” y que presentan sus cuotas al día.Se trató de un encuentro muy emotivo en el que los beneficiarios pudieron expresar lo que significa para ellos. Mónica Czech fue la primera en tomar la palabra: “Siento mucha felicidad porque es todo un logro después de tantos años de alquilar. Acudí a este plan a través de la Municipalidad, nos anotamos, esperamos y un día llegó”.Franci Mariela Chávez, otra de las adjudicatarias, comentó: “Me siento muy contenta porque es una etapa donde uno tiene su casa. Es la escritura de nuestra casa. Me anoté hace varios años en el Instituto Municipal de la Vivienda. Después fui actualizando los papeles y un día nos llamaron y nos pusimos a trabajar”.A su turno, Lorena Nagel, la tercera de las vecinas que recibió la escritura, relató su historia de lucha y sacrificio: “Este documento significa mucho para mí. Fueron muchos años de no tener para pagar el alquiler, rotar de un lado para el otro, sin estabilidad. Podés tener trabajo pero si no tenés un techo para tus hijos, es muy difícil. Esto es un gran logro para mí”. Además, contó que se inscribió “en el Instituto Municipal de la Vivienda porque una amiga siempre me insistía. Al tiempo pudimos tener nuestra casa”.CARITAS, UN PLAN EXITOSOEl director del IMV, Marcelo Riberi, también compartió su felicidad por este momento: “Los testimonios de cada familia son testimonios de vida que, a pesar de los años que vengo trabajando en el Instituto Municipal de la Vivienda, me emocionan. Son luchas de familias que atravesaron muchas dificultades y llegaron a este momento. Es un orgullo inmenso, un paso importante para la seguridad de sus hijos y nietos”. “Este plan de vivienda denominado “Cáritas”, había sido exitoso. A cada familia del plan, por sus complejidades, las fuimos poniendo en consideración de todo el Concejo Municipal, es decir que cada una de estas viviendas entregadas fue consensuada con todos los partidos políticos. Con cada relato queda demostrado que no nos equivocamos”, agregó. Para los interesados, explicó: “En el Instituto Municipal de la Vivienda tenemos un registro único. Los que quieran inscribirse deben sacar un turno al teléfono 424247 o enviar un correo a [email protected] ”. “Cuando llegan los distintos planes de vivienda a la ciudad, de ese registro se van seleccionando los que reúnen los requisitos para poder acceder a cada uno y se realizan los sorteos correspondientes”, finalizó el funcionario municipal.