Se aplicó la vacuna 80.000 en Rafaela

Este jueves, pasado el mediodía en el Club Estudiantes, Karen, una joven de Rafaela, fue quien recibió la vacuna número 80.000. Myriam Villafañe, la Secretaría de Desarrollo Humano, fue la encargada de acercarle una torta, hecha por Dámaris, personal de Salud, como festejo y obsequio. “Seguimos a buen ritmo este operativo de vacunación que es nuestra gran esperanza para salir de la pandemia. Tener a la mayor cantidad de rafaelinos y rafaelinas vacunados, nos prepara para seguir dando batalla a este virus”; sostuvo Villafañe. “Hoy -por ayer- aplicamos la dosis 80.000, lo que representa el resultado de un gran esfuerzo de los equipos y trabajadores de la salud, quienes a pasar del frío, calor y la lluvia, ponen el cien por cien todos los días”; sumó la Secretaria. Sin embargo, Villafañe destacó que “los cuidados deben estar más presentes que nunca. El barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos y la ventilación de ambientes es nuestra forma de potenciar la vacuna y disminuir la probabilidad de contagio. Debemos continuar cuidándonos”.Cabe recordar que el pasado lunes 7 de junio, la Municipalidad de Rafaela también había destacado, en el marco del operativo de vacunación contra el Covid-19 que se lleva a cabo en el Hospital local, a Zunilda, de 93 años, quien se le colocó la vacuna 40.000, recibiendo su segunda dosis de AstraZeneca. Mientras que el 28 de junio, Luisa se había aplicado la vacuna 60.000 en nuestra ciudad (también había sido con la segunda dosis de la AztraZeneca).LLEGAN MAS SPUTNIKLa Dirección Regional de Salud Rafaela informó ayer que el próximo lunes 19 de julio se recibirán otras 1.300 dosis del 2do componente de la vacuna Sputnik V para darle continuidad al operativo de vacunación contra el coronavirus que se puso en marcha el diciembre del año pasado, las que se distribuirán en los siguientes efectores: Rafaela 700 dosis; San Cristóbal, San Guillermo, San Vicente, Santa Clara de Saguier, Sunchales y Tostado 100. Cabe recordar que ayer se recibieron 6.120 nuevas dosis de vacunas Sinopharm, de las cuáles 1.800 quedaron en el vacunatorio local.OTROS 41.000 TURNOSLa provincia, a través del Ministerio de Salud, informó que este jueves se están enviando 41.000 turnos adicionales para vacunar contra el Coronavirus en todos los vacunatorios habilitados, para personas menores de 30 años que se inocularán entre el viernes 16 y el domingo 18 de julio. Estos nuevos turnos se suman a los 166.906 otorgados el martes de la semana en curso, totalizando así, 207.906 para profundizar la inmunización en menores de 30 años y completar esquemas en mayores de 30. De este modo, este viernes se vivirá una jornada récord en relación a las dosis que se aplicarán, ya que se citaron 44.720 personas en los vacunatorios de todo el territorio provincial. Otro dato importante es que también este viernes, desde las 9, se abre La Redonda en Santa Fe capital, habilitándose de este modo, un nuevo meta vacunatorio para acelerar la campaña contra el Coronavirus. Al respecto, la ministra de Salud, Sonia Martorano expresó que “todo esto es posible por la llegada de una gran cantidad de vacunas contra el Coronavirus de distintos laboratorios, al país y a las provincias, al igual que la ampliación de los centros de vacunación, a la enorme predisposición y el trabajo incansables de los equipos de salud, para quienes no nos alcanzan las palabras de agradecimiento por tanto compromiso demostrado”.INVITACIÓN A LOS MÁS JÓVENES“Esto nos llena de entusiasmo porque vamos a avanzar a ritmo acelerado en la población menor a 30 años, la que más contagios presenta actualmente”, expresó la ministra de Salud. “Por eso apelamos, invitamos y pedimos a los jóvenes que no lo hicieron, que se inscriban para ello, que se vacunen. Esa será la mejor forma de protegerse y proteger a los demás, de seguir ampliando las aperturas y posibilidades para sociabilizar y disfrutar como antes”, pidió Martorano.Y recordó en relación a ello: “Para los ya inscriptos estamos enviando los turnos, por lo que pedimos que estén particularmente atentos al correo electrónico, a los mensajes de texto telefónico, o bien que ingresen a la sitio Santa Fe Vacuna en donde se anotaron con sus datos personales (https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio)”, instó Sonia Martorano. Y para aquellos que todavía no se inscribieron que lo hagan en ese mismo espacio web. En caso de no poder hacerlo por alguna razón, la alternativa es que se acerquen a hacerlo al centro de salud más cercano a su domicilio.